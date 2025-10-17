Экс-тренера «Зенита» удивили слова Станковича: «Русские люди – просто потрясающие»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини отреагировал на слова Деяна Станковича. Главный тренер «Спартака» ранее заявил, что его критикуют в России, поскольку он иностранец.

«Вообще не понимаю, как можно о таком подумать. Я с большим удовольствием вспоминаю свою работу в России. Люди были очень добрыми ко мне, ко всем иностранным игрокам.

Русские люди – просто потрясающие, добрые и радушные. Если Станковичу пророчат увольнение, значит, надо искать причину в результатах. Не понимаю, как он может говорить о какой-то предвзятости», – сказал Чинквини.