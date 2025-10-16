Семак ответил на совет покинуть «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не чувствует усталости от работы в клубе.

– Есть мнение, которое регулярно высказывает в своей программе Тимур Гурцкая, что вы устали в «Зените», нужен отдых. Как к этому мнению относитесь?

– Мне кажется, после второго, даже после первого моего года в «Зените» звонили друзья: «Все, два года никто не работает, все, надо уходить». Каждый год такое. Все в зависимости от результата, от того, какую игру показывает команда, от этого и формируется некое мнение.

– То есть не устали, чувствуете энергию?

– Да. Да, совершенно верно.