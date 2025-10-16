Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак ответил на совет покинуть «Зенит»

Сегодня, 12:59
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не чувствует усталости от работы в клубе.

– Есть мнение, которое регулярно высказывает в своей программе Тимур Гурцкая, что вы устали в «Зените», нужен отдых. Как к этому мнению относитесь?

– Мне кажется, после второго, даже после первого моего года в «Зените» звонили друзья: «Все, два года никто не работает, все, надо уходить». Каждый год такое. Все в зависимости от результата, от того, какую игру показывает команда, от этого и формируется некое мнение.

– То есть не устали, чувствуете энергию?

– Да. Да, совершенно верно.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • При нем команда выиграла 6 чемпионств подряд.
  • Сейчас «Зенит» проводит 100-й сезон.

Еще по теме:
Семак ответил Карпину, обвинившему игрока «Зенита» в лишнем весе 3
Во Франции назвали российского тренера, который мог бы возглавить «ПСЖ» 1
Семак следит за выступлением «Кайрата» в Лиге чемпионов 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1760610089
по факту, зенит растил тренера долгие годы. он же был помощником.. да у кого только не был! спаллетти, боаш, капелло, луческу, даже у слуцкого. у всех чего-то нахватался как в клубе - так и в сборной. в итоге ставка сработала, 6 из 7 чемпионств взято. но вот теперь пора бы уже и заканчивать эту историю. заслуженный отдых на пару лет, а потом сборная. ведь если его кандидатура всплывёт на выборах - очевидно же, что выберут его. кстати, ещё до зенита его пытались избрать на эту должность, вроде, выбирали из него, бердыева и усатого. логика проста: не тренировал клуб - но зато был огромный опыт работы со всеми этими капеллами. но в итоге решили не рисковать, и получилось так, как получилось. но теперь ему дорога в сборную обеспечена, как ни крути (и как ни визжи). рано или поздно он сменит валеру.
Ответить
Garrincha58
1760611548
Каждый год такое. Все в зависимости от результата, от того, какую игру показывает команда, от этого и формируется некое мнение.... Так уже два года команда не играет, а мучается или ты тренер мучаешь команду и не желаешь это признать и ведь на 100% Зенит и в этом втором неюбилейном году ничего не выиграет и что тогда и он опять скажет такое бывает это футбол
Ответить
sochi-2013
1760612371
Сергей Семак является единственным советским или российским тренером, который выигрывал чемпионат страны шесть раз подряд с одним клубом.!!! Ты кто такой, Тимур Гурцкая?
Ответить
Главные новости
Реакция Семина на уход президента «Ростова»
13:47
«Рад присоединиться к великому и родному клубу»: экс-директор ЦСКА – о назначении в «Спартак»
13:07
4
Семак ответил на совет покинуть «Зенит»
12:59
4
Фото«Спартак» объявил о назначении бывшего директора ЦСКА Мовсесьяна
12:19
6
Жена Карпина перечислила 10 своих зависимостей
11:34
10
Радимов определил московский клуб, где творится бардак – это не «Спартак»
11:16
5
«Матч ТВ» покажет 2 игры 12-го тура РПЛ
10:57
4
В «Ростове» честно ответили, снимется ли команда с сезона РПЛ
10:47
14
В РФС определили год, когда с России снимут международный бан
10:30
12
Бубнов назвал двух тренеров, которые в тандеме должны возглавить «Спартак»
10:23
11
Все новости
Все новости
Круговой назвал сильные качества Дивеева
14:14
Топ-3 игрока РПЛ по версии Аленичева – ноль спартаковцев
13:25
1
Игнатов определил самый обидный момент карьеры в «Спартаке»
12:46
Президент РФС прокомментировал поведение Станковича
12:31
3
Тихонов ответил, готов ли он возглавить ЦСКА
12:14
5
Аленичев дал совет «Спартаку», что делать со Станковичем
11:52
Игнатов – об уходе из «Спартака»: «Я не просил заоблачных денег, но мы не договорились»
11:09
2
«Матч ТВ» покажет 2 игры 12-го тура РПЛ
10:57
4
В «Ростове» честно ответили, снимется ли команда с сезона РПЛ
10:47
14
В РФС определили год, когда с России снимут международный бан
10:30
12
Бубнов назвал двух тренеров, которые в тандеме должны возглавить «Спартак»
10:23
11
Определен клуб РПЛ с самым большим штабом
10:16
1
Назван клуб-лидер РПЛ по количеству легионеров
09:37
15
Орлов нашел уникального игрока в ЦСКА: «Не помню таких в России»
09:21
2
Черчесов раскрыл место проживания в Грозном
09:01
3
Бубнов перечислил договорные матчи, в которых участвовал
08:24
9
Орлов назвал самую уязвимую позицию в «Спартаке»
01:20
24
Кокорин дал совет, как «Динамо» стать чемпионом впервые за 50 лет
00:48
2
Черчесов сказал, как «Спартаку» сохранить статус народной команды
00:36
8
Колосков обеспокоен проблемами «Ростова»: «Ждет бесславное будущее»
00:24
2
Три защитника из РПЛ – в топ-30 лучших игроков мира по игре головой в обороне
00:12
Чемпион Турции хочет купить Сперцяна зимой
Вчера, 23:59
3
У клубов РПЛ летом были самые большие траты на трансферы за пять лет
Вчера, 23:49
Кудряшов составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
Вчера, 23:39
Мостовой поспорил с тренером «Спартака» Станковичем
Вчера, 23:23
5
Кокорин рассказал, как его провоцировали в Европе во время ЧМ-2018
Вчера, 22:54
4
Селюк – о проблемах «Ростова»: «Всe как я и говорил девять месяцев назад»
Вчера, 22:37
3
Орлов сравнил Станковича и Симоняна
Вчера, 22:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 