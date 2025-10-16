Колосков обеспокоен проблемами «Ростова»: «Ждет бесславное будущее»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о происходящем в «Ростове».

Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 11 турах.

В среду стало известно об уходе президента клуба Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина.

Также сообщалось о серьезных финансовых проблемах «Ростова».

«Без денег «Ростов» ждет бесславное будущее.

За клуб я, конечно, переживаю. Ростовская область – это кузница кадров, и она была украшением футбола, даже при советской власти.

Для меня это личная и очень болезненная проблема», – заявил Колосков.