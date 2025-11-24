Стало известно, какой несчастный случай стал причиной смерти 99-летнего Симоняна

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскрыл информацию о последних днях Никиты Симоняна.

Спортсмен умер после несчастного случая – перелома ноги.

«Буквально в прошлый вторник мы вместе обедали у одного из наших друзей, расстались потом. Он шел, правда, плохо, но был как всегда при памяти. В четверг я сам на пару дней лег в больницу, мне позвонил [Александр] Мирзоян, сказал, что Никита Павлович сломал ногу. И, кстати, в четверг, когда у него это случилось, он был до 15 часов на работе. Вот это человечище, что там говорить. Просто непередаваемые ощущения горечи и утраты.

Когда я узнал диагноз, мне, честно говоря, стало тревожно. Потому что мой отец после перелома ноги недолго прожил, мама тоже. Но я думал, что Никита Павлович выдержит – все-таки он человек мужественной, спортивной закалки. И сегодня утром я проснулся в пять часов утра от какого-то толчка, лежал с открытыми глазами и вдруг получаю смс, что его не стало», – сказал Колосков.