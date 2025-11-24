Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, какой несчастный случай стал причиной смерти 99-летнего Симоняна

Стало известно, какой несчастный случай стал причиной смерти 99-летнего Симоняна

Сегодня, 12:17
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскрыл информацию о последних днях Никиты Симоняна.

Спортсмен умер после несчастного случая – перелома ноги.

«Буквально в прошлый вторник мы вместе обедали у одного из наших друзей, расстались потом. Он шел, правда, плохо, но был как всегда при памяти. В четверг я сам на пару дней лег в больницу, мне позвонил [Александр] Мирзоян, сказал, что Никита Павлович сломал ногу. И, кстати, в четверг, когда у него это случилось, он был до 15 часов на работе. Вот это человечище, что там говорить. Просто непередаваемые ощущения горечи и утраты.

Когда я узнал диагноз, мне, честно говоря, стало тревожно. Потому что мой отец после перелома ноги недолго прожил, мама тоже. Но я думал, что Никита Павлович выдержит – все-таки он человек мужественной, спортивной закалки. И сегодня утром я проснулся в пять часов утра от какого-то толчка, лежал с открытыми глазами и вдруг получаю смс, что его не стало», – сказал Колосков.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
  • 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

«Спартак» не разместил информацию о смерти Симоняна на главном билборде стадиона – там крутят рекламу 5
Стадион «Спартака» предложили переименовать 2
Фанаты «Зенита» не выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна 6
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита Колосков Вячеслав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1763977474
Оставьте вы деда в покое! Каждое г... хочет засветиться рядом с именем великого человека. Никита Павлович, земля Вам пухом и Царствие небесного!(если оно существует)
Ответить
NewLife
1763977539
Печаль. С возрастом человек теряет чувство равновесия, и это опасно.
Ответить
Plyash
1763978347
Никита Павлович , вот ты и присоединился к своим друзьям , о которых вспоминал в свой 99-й День рождения . Царствия тебе небесного , легенда наша .
Ответить
SLADE2019
1763980752
Да уж. Правильно говорят про судьбу-злодейку. Почти сто лет прожить, чтобы умереть от перелома конечности.
Ответить
