В «Ростове» рассказали о финансовых проблемах: «Долги тянутся давно»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров подтвердил наличие проблем с финансированием и задолженностями.
«Сегодня поступило письмо от Российского футбольного союза, в котором выражается серьезная озабоченность финансовым состоянием ФК «Ростов».
В письме РФС обращает особое внимание на дефицит источников финансирования ФК «Ростов» на 2025 год, вызванный, в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года.
РФС просит руководство и собственников ФК «Ростов» оперативно принять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон.
Мы полностью разделяем озабоченность РФС в связи со сложившейся ситуацией и уже на протяжении нескольких месяцев предпринимаем соответствующие действия.
К сожалению, эти долги у «Ростова» не первый день, они тянутся давно. Повторюсь, в последние месяцы мы действительно продвигаемся в решении этой проблемы, делаем всe, чтобы улучшить текущую ситуацию. Команда продолжает работать в штатном режиме», – сказал Гончаров.
- «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 11 турах.
- Сегодня стало известно об уходе президента клуба Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина.