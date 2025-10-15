В «Ростове» рассказали о финансовых проблемах: «Долги тянутся давно»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров подтвердил наличие проблем с финансированием и задолженностями.

«Сегодня поступило письмо от Российского футбольного союза, в котором выражается серьезная озабоченность финансовым состоянием ФК «Ростов».

В письме РФС обращает особое внимание на дефицит источников финансирования ФК «Ростов» на 2025 год, вызванный, в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года.

РФС просит руководство и собственников ФК «Ростов» оперативно принять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон.

Мы полностью разделяем озабоченность РФС в связи со сложившейся ситуацией и уже на протяжении нескольких месяцев предпринимаем соответствующие действия.

К сожалению, эти долги у «Ростова» не первый день, они тянутся давно. Повторюсь, в последние месяцы мы действительно продвигаемся в решении этой проблемы, делаем всe, чтобы улучшить текущую ситуацию. Команда продолжает работать в штатном режиме», – сказал Гончаров.