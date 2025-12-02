Колосков – о Талалаеве: «Ведет себя даже хуже, чем Станкович»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал удаление главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче со «Спартаком» (1:0).

Главный арбитр Кирилл Левников сначала показал Талалаеву желтую карточку за саркастические аплодисменты в сторону рефери, а после – красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи.

Талалаев был вызван на заседание КДК РФС, он может получить дополнительную дисквалификацию.

«Надо посмотреть регламент, в нем прописаны нарушения подобного рода. Думаю, что дисквалификацией на одну игру Талалаев не обойдется. Я оцениваю его поведение как абсолютно недопустимое, он ведет себя даже хуже, чем Деян Станкович.

Его поведение совершенно неприемлемо. В КДК РФС находятся мудрые люди. Думаю, что они вынесут суровые санкции», – сказал Колосков.