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  • Колосков – о Талалаеве: «Ведет себя даже хуже, чем Станкович»

Колосков – о Талалаеве: «Ведет себя даже хуже, чем Станкович»

2 декабря 2025, 15:40
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал удаление главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче со «Спартаком» (1:0).

  • Главный арбитр Кирилл Левников сначала показал Талалаеву желтую карточку за саркастические аплодисменты в сторону рефери, а после – красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи.
  • Талалаев был вызван на заседание КДК РФС, он может получить дополнительную дисквалификацию.

«Надо посмотреть регламент, в нем прописаны нарушения подобного рода. Думаю, что дисквалификацией на одну игру Талалаев не обойдется. Я оцениваю его поведение как абсолютно недопустимое, он ведет себя даже хуже, чем Деян Станкович.

Его поведение совершенно неприемлемо. В КДК РФС находятся мудрые люди. Думаю, что они вынесут суровые санкции», – сказал Колосков.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Колосков Вячеслав
Комментарии (3)
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1764685693
Не хуже. Пока драться не лезет, матерится только на родном языке, а не как Станок-на смеси трёх.
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sochi-2013
1764686361
Станкович эмоционально за дело переживал, а это просто себя рекламирует. (рисуется, звездится, играет на публику ... выберите нужное)
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zigbert
1764694348
А это действительно так. Ведёт себя во время матча вызывающе. Как будто победа над Спартаком является самой важной в жизни.
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