  Известны 5 из 8 четвертьфиналистов Пути регионов Кубка России

Известны 5 из 8 четвертьфиналистов Пути регионов Кубка России

Сегодня, 21:35

Вслед за «Уфой» еще четыре команды прошли в следующий раунд Пути регионов FONBET Кубка России.

На стадии 1/8 финала выиграли «Челябинск», «КАМАЗ», «Нефтехимик» и тульский «Арсенал».

Россия. Кубок. 5 раунд
Родина - Челябинск - 0:0 (0:0, 0:0, по пенальти 4:5)
Таблица турнира Календарь турнира
Чайка - КАМАЗ - 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 - В. Семенов, 3; 0:2 - В. Семенов, 40; 1:2 - Н. Ищенко , 59.
Таблица турнира Календарь турнира
Шинник - Нефтехимик - 1:1 (1:0, 0:1, по пенальти 3:5)
Голы: 1:0 - И. Стефанович, 11; 1:1 - А. Никитин, 85.
Таблица турнира Календарь турнира
Арсенал - Сокол - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - М. Максимов, 36.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Уфа Енисей Родина Челябинск Чайка КАМАЗ Шинник Нефтехимик Арсенал Сокол

