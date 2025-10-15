Известны 5 из 8 четвертьфиналистов Пути регионов Кубка России

Вслед за «Уфой» еще четыре команды прошли в следующий раунд Пути регионов FONBET Кубка России.
На стадии 1/8 финала выиграли «Челябинск», «КАМАЗ», «Нефтехимик» и тульский «Арсенал».
Россия. Кубок. 5 раунд
Чайка - КАМАЗ - 1:3 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - В. Семенов, 3; 0:2 - В. Семенов, 40; 1:2 - Н. Ищенко , 59.
Шинник - Нефтехимик - 1:1 (1:0, 0:1, по пенальти 3:5)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - И. Стефанович, 11; 1:1 - А. Никитин, 85.
Арсенал - Сокол - 1:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - М. Максимов, 36.
Источник: «Бомбардир»