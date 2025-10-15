Определился первый четвертьфиналист Пути регионов Кубка России

«Уфа» прошла «Енисей» в 5-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти точнее оказались уфимцы – 5:3.

Клуб из Башкортостана стал первым четвертьфиналистом Пути регионов-2025/26.

Еще четыре матча 1/8 финала запланированы на сегодня, три – на четверг.