Определился первый четвертьфиналист Пути регионов Кубка России

«Уфа» прошла «Енисей» в 5-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти точнее оказались уфимцы – 5:3.
Клуб из Башкортостана стал первым четвертьфиналистом Пути регионов-2025/26.
Еще четыре матча 1/8 финала запланированы на сегодня, три – на четверг.
Россия. Кубок. 5 раунд
Енисей - Уфа - 1:1 (1:1, 0:0, по пенальти 3:5)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Окладников, 7; 1:1 - O. Minatulaev , 14.
Источник: «Бомбардир»