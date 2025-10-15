Черчесов назвал российских тренеров, способных работать за границей

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов перечислил коллег из РПЛ, которые могли бы работать за пределами России.

«Во-первых, у нас уже работают такие, правда, не в Европе, а в Китае – Леонид Слуцкий.

А так, у нас очень много хороших тренеров, которые могут работать, почему нет? Они не просто тренеры, а ещe и футболисты, которые играли за рубежом. Тот же Рашид Рахимов, Сергей Семак, Андрей Талалаев играли за рубежом.

Опыт игрока помогает тебе в работе тренером, потому что ты уже как игрок чувствуешь какие-то моменты, которые ни в какой книге не прочитаешь», – сказал Черчесов.