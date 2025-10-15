Введите ваш ник на сайте
Алексей Миранчук высказался об отстранении сборной России

Сегодня, 10:22

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался об отстранении России от международных соревнований. Он дал комментарий после победы сборной над Боливией (3:0).

«Это же наступило не вчера. Это продолжается на протяжении нескольких лет, поэтому сейчас в данный момент к этому относимся как к какой-то данности.

Мы заложники ситуации. Спортсмены – я имею ввиду. А так конечно же очень обидно, что мы не можем показать себя в официальных играх. Я прекрасно понимаю. Мы тоже, наверное, как-то расстроены.

Если честно, много слов не скажешь. Что здесь можно сказать? Как есть – так есть», – сказал Миранчук.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
«Торпедо» объявило об увольнении Парфенова спустя месяц работы
11:12
Семак следит за выступлением «Кайрата» в Лиге чемпионов
10:57
1
Мусаев высказался о о расистском скандале вокруг Сперцяна
10:43
Кокорин объяснил свой уход из «Зенита»: «Большие дяди решили»
10:33
Алексей Миранчук высказался об отстранении сборной России
10:22
Кокорин рассказал о неприемлемых вещах, происходивших в сборной России
09:50
Раскрыта причина конфликта между Черчесовым и Денисовым в «Динамо»
09:36
Быстров назвал тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
09:17
3
Кокорин – о Паке: «Чем меньше будет таких в России – тем лучше будет страна»
09:14
2
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
08:45
1
