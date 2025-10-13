Введите ваш ник на сайте
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России

Сегодня, 20:55

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас дал комментарии перед товарищеским матчем с Россией.

«У нас четыре игрока основного состава не выйдут на поле, но у нас сейчас такого рода матч, когда можно выпустить футболистов, которые давно не играли. Они сыграют с такой мощной и крепкой сборной, как команда России.

Что касается погодных условий, у нас в стране очень разный климат, например, Роберто Фернандес из региона, где температура +30, но там, где тренируемся, обычно холодно. В стране мы привыкли к холодным условиям, поэтому погода на нас не повлияет.

Мы чрезвычайно рады быть в России. Мы были приятно удивлены стадионом и условиями для тренировок, вчера мы тренировалось на стадионе «Локомотива».

Москва – невероятный город, отличные условия, мы счастливы быть здесь. Пока ничего не посетили, но хотим увидеть Красную площадь, надеемся также, что получится хорошая игра.

Мы понимаем, что сборная России очень мощна и сильна с точки зрения физики и тактики, с нетерпением ждем матча», – сказал Вильегас.

  • Россия примет Боливию во вторник, 14 октября, в Москве.
  • Матч на «ВТБ Арене» начнется в 20:00 мск.

Еще по теме:
Два футболиста покинули расположение сборной России
Семин дал прогноз на матч Россия – Боливия 1
Стало известно, кто выступит перед матчем Россия – Боливия
Источник: ТАСС
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Олвейс Реди Боливия Россия Вильегас Оскар
