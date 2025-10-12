Экс-врач «Спартака» Лю призвал уволить Станковича

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь оценил результаты команды в этом сезоне. Он считает, что клуб должен расстаться с главным тренером Деяном Станковичем.
– Команда выступает не очень хорошо. Состав часто меняется. Это проблема. Поэтому нет командного духа. Ребята выходят на поле, хотят победить, но не получается.
– Можете сравнить физические кондиции футболистов сейчас и времен того «Спартака», в котором работали вы?
– Сейчас физики не хватает. В первом тайме ребята играют хорошо, во втором – плохо. Команда выступает нестабильно. В этом чемпионе она вряд ли станет чемпионом. Если войдет в первую шестерку, уже слава богу.
– Станковича надо менять?
– Уже давно надо было это сделать. Не подходит он «Спартаку».
- «Спартак» занимает 6 место в РПЛ после 11 туров.
- Руководство клуба не стало увольнять Станковича из-за отсутствия замены.
Источник: «Евро-футбол.ру»