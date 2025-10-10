Сычев – о Глушакове: «Хочется достойно его проводить»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о предстоящем прощальном матче Дениса Глушакова.

«Хочется еще раз пригласить болельщиков на игру. Потому что Денис Борисович – яркая футбольная личность. Он оставил большой и яркий след в цветах разных клубов. Хочется достойно его проводить.

Для нас это тоже отдушина: пообщаться между собой, встретиться – особая нотка ностальгии, чтобы вспомнить времена и моменты с теми людьми, с кем выходил на футбольное поле. Хороший момент, чтобы пустить ностальгическую слезу. Думаю, матч будет интересен для тех болельщиков, кто видел эту игру, да и для нового поколения. С удовольствием всех приглашаю в Химки. Одевайтесь теплее. Надеюсь, будет нескучный футбол. Баланс молодости и опыта есть», – сказал Сычев.