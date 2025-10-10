Введите ваш ник на сайте
Сычев – о Глушакове: «Хочется достойно его проводить»

Сегодня, 17:29
1

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о предстоящем прощальном матче Дениса Глушакова.

«Хочется еще раз пригласить болельщиков на игру. Потому что Денис Борисович – яркая футбольная личность. Он оставил большой и яркий след в цветах разных клубов. Хочется достойно его проводить.

Для нас это тоже отдушина: пообщаться между собой, встретиться – особая нотка ностальгии, чтобы вспомнить времена и моменты с теми людьми, с кем выходил на футбольное поле. Хороший момент, чтобы пустить ностальгическую слезу. Думаю, матч будет интересен для тех болельщиков, кто видел эту игру, да и для нового поколения. С удовольствием всех приглашаю в Химки. Одевайтесь теплее. Надеюсь, будет нескучный футбол. Баланс молодости и опыта есть», – сказал Сычев.

  • Прощальный матч на «Арене-Химки» состоится завтра, 11 октября.
  • Глушаков был в «Локомотиве» с 2005 по 2013 год, а в «Спартаке» – с 2013 по 2019 год.
  • Он также выступал за «Нику», СКА, «Звезду», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянский «Урарту».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сычев Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Цугундeр
1760107088
«Хочется достойно его проводить» Наглухо. ЗЫ Ляяяяя..Он ещё и Денис Борисович.)
Ответить
