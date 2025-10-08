Колосков сказал, когда Россию вернут в турниры ФИФА и УЕФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подробно ответил на вопросы о снятии санкций с российского футбола.

– РФС не пытался привлечь вас к переговорам о возвращении российского футбола в мировое сообщество?

– Нет. Да и бессмысленно – пока это тупик. Никакие переговоры сейчас не помогут. Этим вопросом занимается РФС. Александр Дюков четыре года был членом исполкома УЕФА, активно работал. Максим Митрофанов тоже принимает участие во всех мероприятиях.

Девять представителей РФС входят в разные комитеты и комиссии ФИФА и УЕФА. Словом, там есть кому заниматься данным вопросом. Но пока идет СВО, никаких подвижек ждать не стоит...

– Но ведь ФИФА с УЕФА всегда подчеркивали, что спорт вне политики?

– Это штамп из прошлого. Начиная с прихода Хуана Самаранча олимпийское движение стало коммерческим. А где коммерция, там всегда политика.

– Вы близко дружили с президентом УЕФА Леннартом Юханссоном. Если бы он был жив, это могло бы что-то изменить?

– Нет, это не сыграло бы роли. К слову, нынешний президент УЕФА Александер Чеферин относится к России хорошо, он не раз мне это говорил. Но слишком уж велико давление извне.

– Год назад исполком УЕФА одобрил допуск наших юниорских сборных к участию в международном турнире. Почему этого в итоге не произошло?

– Вот вам и пример того, о чем я только что говорил. Действительно, сначала исполком УЕФА поддержал возвращение на международные турниры наших сборных до 17 лет.

Но через неделю пришло письмо, что на практике это реализовать невозможно – закрыто небо, визы не дают. Но само главное, большинство федераций отказывались с нами играть.

– Если СВО завершится, Россия вернется в футбол с флагом и гимном?

– Это зависит от того, как будет оформлено мирное урегулирование. Варианта два. Первый – капитуляция, то есть договор подписывается полностью на условиях России. Тогда как в истории с актами о капитуляции, все фиксируется четко. И через несколько месяцев можно вернуться в полном объеме.

Второй – мирный договор о прекращении военных действий. Вот здесь в тексте соглашения должно быть детально прописано снятие всех ограничений ФИФА и УЕФА и обязательства членов этих организаций уважать права всех ассоциаций, в том числе России, и не препятствовать матчам с ней сборных.

– Это прямо нужно прописать в договоре?

– Да. В том числе юридический статус футбольных федераций Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в составе РФС.

Сейчас же на бумаге эти территории все еще числятся за украинской ассоциацией футбола.