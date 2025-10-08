Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о нападающем петербуржцев Максиме Глушенкове и экс-форварде команды Андрее Аршавине.
«Аршавин – самый талантливый игрок в истории России. Это призер чемпионата Европы, бывший игрок топ-клуба АПЛ, обладатель еврокубка, номинант на «Золотой мяч». У него есть имя в мировом футбол. А Глушенков еще ничего не достиг, чтобы их сравнивать. Эти сравнения неуместны», – сказал Петржела.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 12 матчей за «Зенит», забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
- Игровая карьера Аршавина продолжалась с 1999 по 2018 год.
Источник: «РБ Спорт»