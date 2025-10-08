Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина

Сегодня, 13:31
2

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о нападающем петербуржцев Максиме Глушенкове и экс-форварде команды Андрее Аршавине.

«Аршавин – самый талантливый игрок в истории России. Это призер чемпионата Европы, бывший игрок топ-клуба АПЛ, обладатель еврокубка, номинант на «Золотой мяч». У него есть имя в мировом футбол. А Глушенков еще ничего не достиг, чтобы их сравнивать. Эти сравнения неуместны», – сказал Петржела.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 12 матчей за «Зенит», забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • Игровая карьера Аршавина продолжалась с 1999 по 2018 год.

Еще по теме:
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона» 2
Генич объяснил, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
Экс-игрок сборной Португалии высказался о шансах «Зенита» на победу в Лиге чемпионов
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Глушенков Максим Петржела Властимил
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1759920555
Здесь с паном соглашусь. Глушенкову ещё много надо доказать и показать в игре, чтобы сравнятся с Андреем Сергеевичем. Гыгыгы
Ответить
Snek
1759922993
Голос разума наконец-то прозвучал. Пешеход каким бы м*даком не был, но когда хотел, играл очень хорошо.
Ответить
Главные новости
Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»
16:16
1
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
2
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
2
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
4
Президент УЕФА: «Европейский футбол окреп – мы преодолели беспрецедентные кризисы»
14:50
1
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
1
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
6
Стало известно, почему у Мбаппе нет девушки
13:58
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
6
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
2
Все новости
Все новости
Назначены судьи на матчи сборной России в октябре
15:49
Генич объяснил, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
15:30
Видео«Бонжур, епт!»: Круговой забил Сафонову на тренировке
15:05
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
1
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
6
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
6
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
2
Названа возможная сумма трансфера Глебова
13:19
1
Губерниев оценил назначение болельщика ЦСКА в «Спартак»
13:12
4
Экс-игрок сборной Португалии высказался о шансах «Зенита» на победу в Лиге чемпионов
13:04
Названы две причины ухода главы «Спартака»
13:00
7
Ари оценил 100-миллионные траты «Спартака» на трансферы
12:25
1
Черданцев оценил промах Дзюбы с пенальти
11:48
1
РПЛ определила лучшего игрока в сентябре
11:17
3
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
11:06
3
Радимов – о тренере в РПЛ: «Ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь»
10:56
3
Защитник «Локомотива» заявил о желании пройти сезон в РПЛ без поражений
10:34
4
Агент Глебова оценил шансы игрока уехать в Европу зимой
10:13
6
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем
10:00
9
Червиченко сказал, когда в руководстве «Спартака» произойдут изменения
09:43
1
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»
09:19
7
Осинькин назвал лучшим игроком России футболиста со скандальным имиджем
08:55
Батраков назвал дату своего отъезда в Европу
08:45
6
Червиченко оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА
08:14
4
«Спартак» продлит контракт с российским защитником
08:06
8
Корнеев назвал особенность «Спартака» при Станковиче
07:58
Радимов назвал футболиста «Динамо», чья игра смотрится безобразно
07:43
1
Игнашевич прокомментировал слухи о назначении в «Оренбург»
00:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 