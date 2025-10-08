Введите ваш ник на сайте
Названа возможная сумма трансфера Глебова

Сегодня, 13:19
1

Таймаз Хархаров, агент вингера ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о сумме отступных за игрока.

«Никаких отступных в контракте Глебова нет. ЦСКА может обозначить свою сумму трансфера. Надо понимать, что в каждом топ чемпионате есть до пяти клубов, которые готовы заплатить 20 миллионов за Кирилла.

Англию мы не берeм вообще, туда ехать сейчас очень сложно. Клубы из Испании или Италии готовы, наверное, заплатить за трансфер. Но сейчас сложно будет», – сказал Хархаров.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, за футболистом следят «Рома», «Атлетико» и «Бенфика».
  • 19-летний Глебов в этом сезоне провел 14 матчей за ЦСКА, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 5 миллионов евро.
  • Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2028 года.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1759927360
Куда собрался, малыш? Только только ноги окрепли, стал играть побольше и уже такие мысли нехорошие.
Ответить
