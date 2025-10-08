Названа возможная сумма трансфера Глебова

Таймаз Хархаров, агент вингера ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о сумме отступных за игрока.

«Никаких отступных в контракте Глебова нет. ЦСКА может обозначить свою сумму трансфера. Надо понимать, что в каждом топ чемпионате есть до пяти клубов, которые готовы заплатить 20 миллионов за Кирилла.

Англию мы не берeм вообще, туда ехать сейчас очень сложно. Клубы из Испании или Италии готовы, наверное, заплатить за трансфер. Но сейчас сложно будет», – сказал Хархаров.