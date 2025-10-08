Названы две причины ухода главы «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов объяснил уход Олега Малышева из «Спартака». Он покинул должность генерального директора клуба после поражения от ЦСКА.

«Я думаю, что это могло быть обговорено с Малышевым заранее – если мы в дерби проиграем, ты уходишь. Вот и все. Это раз. Второе – ну это логично. «Спартак» потратил столько денег, продлил контракт со Станковичем, когда этого не надо было делать... Ну а кто за это ответственный? Генеральный директор», – сказал Радимов.