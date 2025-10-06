Мостовой дал совет «Спартаку», как быть со Станковичем

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что клубу не стоит увольнять главного тренера Деяна Станковича.

«Не вижу никаких причин для увольнения Станковича. Его увольняли уже после первого тура. Хотя странно было, что за три недели до переподписали контракт, это выглядело смешно.

Сейчас вообще не вижу причин. Команда играет нормально. Вчера первые 20 минут все испортили, в принципе потом игра проходила под диктовку «Спартака». Если бы не голова Гайича, вообще бы сравняли, говорили бы, какой камбэк. Кричали бы: «Как здорово». Команда в пятерке. 6 очков от первого места это вообще ничего в сегодняшней ситуации. Все ровно. Ничего такого не вижу.

Здесь, думаю, связано с какими-то личными недовольствами. Станкович получает дисквалификации не первый раз. Хотя чего жаловаться. Контракт хороший, условия шикарные», – сказал Мостовой.