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  • В руководстве «Спартака» полагают, что Станкович дожидается увольнения с неустойкой

В руководстве «Спартака» полагают, что Станкович дожидается увольнения с неустойкой

6 октября 2025, 17:35
14

Администрация «Спартака» негативно настроена к главному тренеру Деяну Станковичу.

Руководство полагает, что Станкович саботирует работу, желая добиться скорого увольнения и получения неустойки.

Такую информацию сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.

  • Станкович возглавляет команду с июня 2024 года.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 туров. Отставание от лидера составляет 6 очков.
  • 5 октября красно-белые проиграли ЦСКА (2:3) в матче чемпионата России.

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Источник: телеграм-канал Андрея Меркина
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (14)
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BoevStas1
1759761582
Он инвалид на голову???
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nik55
1759761690
плохо контракт заключили а лазейка хоть 1 должна быть что бы уволить без неустойки
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...уефан
1759761815
...в принципе, за всё, что выходит из под пера таких, как Вася-инвалид и вбрасывается в инфо-пространство, нужно смело доводить до суда и карать рублём и мечом...
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TIMOTHY
1759762610
Так это проторенная дорожка)
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Тинез Розоп
1759764228
Братка Слишкович уже показал пример вчера…
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alefreddy
1759765052
инвалиды стали рулить прессой
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Foxitkuban
1759765915
Из Спартака невозможно уйти через дверь. Только через форточку, как предыдущие тренеры.
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neim
1759767954
В руководстве только полагают, а вся страна об этом уже пол года знает ))).
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slavа0508
1759769293
Странные дела происходят в футболе . на предприятие если ты плохо делаешь свою работу тебя просто увольняют а могут и по статье уволить . а здесь работу не выполнит . а получает многомиллионные отступные .
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Интерес
1759769463
ВАся объявил непримиримую войну Станку.Делаем ставки.
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