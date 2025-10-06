В руководстве «Спартака» полагают, что Станкович дожидается увольнения с неустойкой

Администрация «Спартака» негативно настроена к главному тренеру Деяну Станковичу.
Руководство полагает, что Станкович саботирует работу, желая добиться скорого увольнения и получения неустойки.
Такую информацию сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.
- Станкович возглавляет команду с июня 2024 года.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 туров. Отставание от лидера составляет 6 очков.
- 5 октября красно-белые проиграли ЦСКА (2:3) в матче чемпионата России.
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина