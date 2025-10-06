Мостовой заявил, что в отставке Станковича нет логики

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сказал, повлияет смена гендиректора клуба на позицию главного тренера Деяна Станковича.

«Не верю, что будет отставка Станковича. Малышева никто и не знает, это не удивительно. Про отставку Станковича мы слышим с первого тура, но логики никакой. Сейчас тоже никакой логики. Вчера проиграли, потому что пропустили три гола за 30 минут. Команда идет в шести очках от первого места.

«Спартак» всегда удивляет, поэтому за 15 лет там было много всяких людей. Управленцев «Спартака» мы не знаем, мы их не видели», – сказал Мостовой.