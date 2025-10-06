Мостовой заявил, что в отставке Станковича нет логики

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сказал, повлияет смена гендиректора клуба на позицию главного тренера Деяна Станковича.
«Не верю, что будет отставка Станковича. Малышева никто и не знает, это не удивительно. Про отставку Станковича мы слышим с первого тура, но логики никакой. Сейчас тоже никакой логики. Вчера проиграли, потому что пропустили три гола за 30 минут. Команда идет в шести очках от первого места.
«Спартак» всегда удивляет, поэтому за 15 лет там было много всяких людей. Управленцев «Спартака» мы не знаем, мы их не видели», – сказал Мостовой.
- Сегодня вместо Олега Малышева генеральным директором «Спартака» стал Сергей Некрасов.
- Станкович возглавляет команду с июня 2024 года.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 туров. Отставание от лидера составляет 6 очков.
- 5 октября красно-белые проиграли ЦСКА (2:3) в матче чемпионата России.
Источник: ТАСС