⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл на выезде ЦСКА (2:3), красно-синие вышли в лидеры

Сегодня, 18:31
66

ЦСКА в 11-м туре РПЛ победил дома «Спартак». Красно-синие все голы забили в первом тайме.

У Данила Кругового 1+1. У «Спартака» забивали только легионеры.

ЦСКА вышел на первое место. «Спартак» отстает от первой строчки на шесть очков.

ЦСКА победил «Спартак» дома впервые с 2021 года.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 3:2 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Глебов, 5; 2:0 – Обляков, 12 (с пенальти); 3:0 – Круговой; 3:1 – Фернандеш, 21; 3:2 – Гарсия, 57.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Комментарии (66)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1759682321
Провалили начало . да пендаль левейший во многом сломал игру . дальше пришли в себя и сократили . но поздно времени не хватило ...
Ответить
saf05
1759682353
Если бы пеналь в концовке матча дали и Спартак вёл в счете или ничья, вот тогда можно было бы и понять, а так можете скулить сколько угодно.
Ответить
bset
1759682362
Ну как и я ждал, пошел спад. На оле забили три, а в итоге чуть вообще не проиграли. Игру полностью отдали. Пенальти, конечно, левый. Пусть даже касание формально в штрафной было, мяч уходил в аут. А так, конечно, фантастические игры что вчера, что сегодня. Это лучше унылых нулей и игр в автобусы.
Ответить
anatolich72
1759682420
Срочно нужен новый воротчик, хоть из молодёжи, этого не переделать!
Ответить
Mirak92
1759682516
Валидольная победа. Солари машина!!!
Ответить
шахта Заполярная
1759682581
Хотелось бы смотреть дерби, а не свистуна с мешком. Я думаю Цска не нуждается в подачках, или.
Ответить
Desma
1759682615
Хорошая игра обеих команд. Спартаку сегодня откровенно не повезло благодаря Максименко. Мышей не ловит от слова совсем...........
Ответить
Foxitkuban
1759682621
Я еще во время матча подумал, что спартаковские болельщики сейчас начнут ныть, причитать, ругать судью, жаловаться на газон, мяч, звёзды, пыльцу борщевика... Так и вышло.
Ответить
Ровесник Романцева
1759682657
Когда же получат травму Максименко и Денисов? Вратарь могбы подсказать, что пацан бежит слева. Мойзес бы там спину подставил с растянутыми руками. Все голы с края Денисова.
Ответить
Dr Metal
1759682710
С победой, Армейцы! Маст хэв!
Ответить
