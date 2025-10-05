⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл на выезде ЦСКА (2:3), красно-синие вышли в лидеры

ЦСКА в 11-м туре РПЛ победил дома «Спартак». Красно-синие все голы забили в первом тайме.

У Данила Кругового 1+1. У «Спартака» забивали только легионеры.

ЦСКА вышел на первое место. «Спартак» отстает от первой строчки на шесть очков.

ЦСКА победил «Спартак» дома впервые с 2021 года.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 3:2 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Глебов, 5; 2:0 – Обляков, 12 (с пенальти); 3:0 – Круговой; 3:1 – Фернандеш, 21; 3:2 – Гарсия, 57.

