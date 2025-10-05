РПЛ. Сулейманов принес «Ростову» выездную победу над «Оренбургом» (1:0)

«Ростов» в 11-м туре РПЛ обыграл на выезде «Оренбург». Единственный гол забил нападающий Тимур Сулейманов.
Ростовчане поднялись на десятое место. «Оренбург» остается в зоне переходных матчей. У команды Владимира Слишковича одна победа в сезоне РПЛ.
«Ростов» не проигрывает в основное время семь матчей подряд.
«Оренбург» не побеждает «Ростов» в РПЛ с 2019 года.
Россия. Премьер-лига. 11 тур
Оренбург - Ростов - 0:1 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Т. Сулейманов, 84.
Источник: «Бомбардир»