РПЛ. Сулейманов принес «Ростову» выездную победу над «Оренбургом» (1:0)

«Ростов» в 11-м туре РПЛ обыграл на выезде «Оренбург». Единственный гол забил нападающий Тимур Сулейманов.

Ростовчане поднялись на десятое место. «Оренбург» остается в зоне переходных матчей. У команды Владимира Слишковича одна победа в сезоне РПЛ.

«Ростов» не проигрывает в основное время семь матчей подряд.

«Оренбург» не побеждает «Ростов» в РПЛ с 2019 года.