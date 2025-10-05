Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. Сулейманов принес «Ростову» выездную победу над «Оренбургом» (1:0)

РПЛ. Сулейманов принес «Ростову» выездную победу над «Оренбургом» (1:0)

Сегодня, 13:58
9

«Ростов» в 11-м туре РПЛ обыграл на выезде «Оренбург». Единственный гол забил нападающий Тимур Сулейманов.

Ростовчане поднялись на десятое место. «Оренбург» остается в зоне переходных матчей. У команды Владимира Слишковича одна победа в сезоне РПЛ.

«Ростов» не проигрывает в основное время семь матчей подряд.

«Оренбург» не побеждает «Ростов» в РПЛ с 2019 года.

Россия. Премьер-лига. 11 тур
Оренбург - Ростов - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - Т. Сулейманов, 84.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Обзор матча «Оренбург» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Журналистку «Матч ТВ» облили в прямом эфире 3
Где смотреть матч «Оренбург» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург Сулейманов Тимур
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1759662064
Какой чемпионат, такая и игра…(высшая лига)
Ответить
Mirak92
1759662207
Последний раз Ростова матч смотрю, это настолько унылая команда ФК Колыбель
Ответить
Интерес
1759662318
Отмучились,и нас освободили от принудработ.
Ответить
VVM1964
1759662752
Как бы то ни было Ростов тихой сапой пробрался в 10-ку, но вот следующая вершина ( верхняя 8-ка ) им вряд-ли по силам, во всяком случае до зимы, а по весне видно будет...
Ответить
...уефан
1759663857
..."Не смотрел, но осуждаю!"(с)/адаптация/...
Ответить
Просто-333
1759665624
Молодцы ростовчане!
Ответить
Desma
1759668904
Молодцы, земляки!!! С победой!!!!
Ответить
Pourquoi pas
1759669934
Так или иначе, всех сопереживающих с победой!
Ответить
Главные новости
Информация от ЦСКА по травме Акинфеева
19:36
3
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»
19:31
2
Примера. «Барселона» крупно проиграла «Севилье» (1:4), Алексис Санчес забил, Левандовски не реализовал пенальти
19:22
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА
19:13
1
Губерниев перечислил людей, которых надо менять в «Спартаке» после поражения от ЦСКА
18:56
4
⚡️ В «Спартаке» громкая отставка после поражения от ЦСКА
18:35
9
⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл на выезде ЦСКА (2:3), красно-синие вышли в лидеры
18:31
63
Акинфеева заменили в дерби со «Спартаком» – расстроенный вратарь выбросил перчатки
17:57
3
Администрацию Петербурга призвали поставить памятник Дзюбе
17:22
6
«Спартак» впервые пропустил 3 гола в первые 20 минут в чемпионате России
17:10
24
Все новости
Все новости
Акинфеев прокомментировал победу над «Спартаком» и свою травму
19:42
⚡️ В «Спартаке» громкая отставка после поражения от ЦСКА
18:35
8
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
18:31
⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл на выезде ЦСКА (2:3), красно-синие вышли в лидеры
18:31
60
Акинфеева заменили в дерби со «Спартаком» – расстроенный вратарь выбросил перчатки
17:57
3
Предсказан новый тренер «Оренбурга»
17:49
1
Шпилевский – о возможном увольнении из «Пари НН»: «Не думаю, что придет Гвардиола и изменит ситуацию»
17:35
Администрацию Петербурга призвали поставить памятник Дзюбе
17:22
6
«Спартак» впервые пропустил 3 гола в первые 20 минут в чемпионате России
17:10
24
Орлов задал конкретный вопрос Семаку после ничьей «Зенита» с «Акроном»
17:02
Видео«Спартак» горит ЦСКА 0:3 к 17-й минуте
16:52
51
Подробная характеристика на нового главу «Динамо»
16:39
Заявление РПЛ по расистской выходке Сперцяна
16:24
6
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
16:17
РПЛ. «Сочи» добился 1-й победы в сезоне, обыграв «Пари НН» (2:1)
16:17
4
Юрист сообщил, какое наказание грозит Сперцяну за расизм
16:09
7
Лунев двумя словами отреагировал на 5 пропущенных от «Локо»
15:52
5
ВидеоШикарный гол Боселли со штрафного в матче с «Сочи»
15:45
1
Смелый прогноз Генича на точный счет в дерби ЦСКА – «Спартак»
15:35
9
Рабинер прокомментировал отставку Слишковича из «Оренбурга»
15:30
Неутешительный для «Спартака» прогноз Радимова на дерби
15:21
1
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Спартак»: 5 октября
15:20
9
Слишкович: «Только тупые тренеры подают в отставку»
15:14
3
Казаков назвал следующего тренера сборной России
14:55
2
Генич двумя словами прокомментировал отставку Слишковича из «Оренбурга»
14:41
1
Реакция Орлова на сенсационную ничью «Зенита» и «Акрона»
14:36
1
ФотоСлишкович покидает «Оренбург»
14:26
11
ВидеоПоявилось оригинальное объяснение эпичному промаху Дзюбы с пенальти
14:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 