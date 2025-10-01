Кубок России. «Спартак» на выезде дожал «Пари НН» (2:1) и вышел в плей-офф

«Спартак» в 5-м туре группового этапа FONBET Кубка России победил в гостях «Пари НН». Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил Жедсон Фернандеш.
С 83-й минуты нижегородцы были в меньшинстве после удаления Свена Карича.
«Спартак» досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ. «Пари НН» продолжает борьбу за Путь регионов.
У красно-белых три победы подряд. Впереди у «Спартака» матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
Россия. Кубок. Группа C. 5 тур
Пари НН - Спартак - 1:2 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Л. Гарсия, 17 (с пенальти); 1:1 - Х. Мануэль Боселли, 28; 1:2 - Ж. Фернандеш, 90+3.
Удаления: С. Карич, 84 (вторая ж.к) - нет.
Источник: «Бомбардир»