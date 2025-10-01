Введите ваш ник на сайте
Кубок России. «Спартак» на выезде дожал «Пари НН» (2:1) и вышел в плей-офф

1 октября, 19:57
94

«Спартак» в 5-м туре группового этапа FONBET Кубка России победил в гостях «Пари НН». Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил Жедсон Фернандеш.

С 83-й минуты нижегородцы были в меньшинстве после удаления Свена Карича.

«Спартак» досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ. «Пари НН» продолжает борьбу за Путь регионов.

У красно-белых три победы подряд. Впереди у «Спартака» матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

Россия. Кубок. Группа C. 5 тур
Пари НН - Спартак - 1:2 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Л. Гарсия, 17 (с пенальти); 1:1 - Х. Мануэль Боселли, 28; 1:2 - Ж. Фернандеш, 90+3.
Удаления: С. Карич, 84 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются» 1
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака» 6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Пари НН
Номэд
1759341122
У вшивых как пуканы горят то. Охладите попки в тазиках с холодной водичкой и по урнам спать.
Ответить
R_a_i_n
1759341305
Пробежался по комментам. Заднеприводный факелд больше всех старается.
Ответить
ySS
1759341318
С победой, КБ! Но радует больше всего визжание бакланов! Клюйте крышу))
Ответить
val69
1759342215
Всех КБ братьев с победой!!! Сама игра не впечатлила...
Ответить
subbotaspartak
1759342372
В этот раз правила за нас.... И играли до конца...
Ответить
...уефан
1759342447
...Похоже, к данному, конкретному матчу, вся подготовка заключалась в том, что тренерским штабом был обозначен лишь стартовый состав и расстановка по позициям игроков. Ни какого взаимодействия игроков ни в обороне, ни при переходе в атаку. Свою опорную зону отдали сопернику, по первому тайму, полностью. Что такое зональная позиционная оборона в команде не знают, исходя из принятой концепции обороны, и это касается не только сегодняшнего состава. Любая команда, которая получит преимущество в середине поля, не важно за счёт чего, скорости, техники или командной скорости, будет превращать оборону Спартака в пожар, что и происходит при последних трёх гл. тренерах. А это непозволительное упущение в методике. Вкратце говоря, у Спартака хрустальный подбородок на данный момент...
Ответить
vvv123
1759345209
Пенальти и удаление. Все как всегда!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1759345488
Стыдоба от отмены чистого гола, от левого пенальти и надуманного удаления. Срам от игры антинародного судейского кб позора. Гыгыгы
Ответить
dolf666
1759347339
Спартак хорош!! Второй гол вообще имени Умярова, с победой!!))
Ответить
Виктор Урал09
1759467734
Сколько бололтного гнуса налетело на новость про Спартак, ау, немытые, заблудились, где ваша газовая сетка-некому неинтересна! А нас КБ с победой!
Ответить
