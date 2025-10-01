Кубок России. «Спартак» на выезде дожал «Пари НН» (2:1) и вышел в плей-офф

«Спартак» в 5-м туре группового этапа FONBET Кубка России победил в гостях «Пари НН». Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил Жедсон Фернандеш.

С 83-й минуты нижегородцы были в меньшинстве после удаления Свена Карича.

«Спартак» досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ. «Пари НН» продолжает борьбу за Путь регионов.

У красно-белых три победы подряд. Впереди у «Спартака» матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.