В РФС заявили, что Карпин не считает ошибкой совмещение постов в сборной и «Динамо»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Вопрос совмещения – вопрос всегда сложный. И он сложный для всех, потому что понятно, что когда тренер находится в состоянии постоянного стресса, это не способствует его подготовке и работе в рамках национальной сборной.

Я обсуждал этот вопрос с Валерием Георгиевичем, он находится в прекрасной форме, и с его стороны я не услышал и не уловил каких-то нот и интонаций, связанных с тем, что он якобы не может и не готов, ошибся или что-то в этом духе. Мы будем максимально его поддерживать как тренера национальной сборной, а как долго они будут работать вместе – это уже вопрос исключительно его и клуба.

Я бы хотел, чтобы у Валерия Георгиевича максимально все получалось, а как это будет реализовываться на практике – совершенно другая история.

Для нас важно, чтобы когда тренер находился в расположении национальной сборной, он получал высокий уровень обеспечения деятельности национальной команды, эффективный штаб, эффективную административную поддержку. Все это он получает, вы можете видеть на поле, как это материализуется. Качеством работы Карпина как тренера национальной сборной мы в высшей степени удовлетворены.

Могу сказать, что он точно тренер, с которым можно добиваться любых результатов. Главное, этому тренеру соответствовать, важно создать условия. А какие-то вопросы, не связанные с работой в сборной, – это не наши вопросы.

До тех пор, пока каких-то обвинений в конфликте интересов, которого я пока не вижу и которого не существует, вопрос неактуальный, и комментировать его не вижу смысла», – сказал Митрофанов.