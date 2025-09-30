Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин назвал позитивный результат для «Кайрата» в игре с «Реалом»

Аршавин назвал позитивный результат для «Кайрата» в игре с «Реалом»

Сегодня, 07:49
1

Бывший нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче команды с «Реалом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Думаю, позитивный результат будет, если «Кайрат» забьет.

– С вами в составе были бы шансы?

– В нынешней форме они бы вдесятером, считай, играли, а в прайм-форме я с ними уже встречался [в составе «Зенита»] и 0:3 получил. Потом спокойненько в конце 2008 года на «Сантьяго Бернабеу» – и поехал в отпуск.

  • Игра пройдет сегодня в Алматы и начнется в 19:45 мск.
  • Аршавин играл за «Кайрат» в 2016–2018 годах.

Еще по теме:
В Казахстане раскрыли, сколько миллиардов в бюджет принесет матч «Кайрат» – «Реал» 1
Генич спрогнозировал результат матча «Кайрат» – «Реал» 3
Аршавин: «Каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу» 6
Источник: Sports.kz
Лига чемпионов Реал Кайрат Аршавин Андрей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1759208936
на ютуб-канале фонбета выложили видос, как аршавин отправился в казахстан на этот матч с реалом. ходят там везде, по стадионам, базам, городу, всё снимают. взял интервью у мартыновича, который, оказывается, ещё не закончил, а играет за кайрат. в общем, интересно, посмотрите.
Ответить
Главные новости
В РФС заявили, что Карпин не считает ошибкой совмещение постов в сборной и «Динамо»
08:31
Израиль отстранят частично, увольнение Шалимова, ультиматум Тихонову, брачный контракт Смолова и другие новости
01:50
Пономарев ответил, чего не хватает ЦСКА, чтобы стать чемпионом
01:38
1
Раскрыты подробности перепалки Винисиуса и Коке в мадридском дерби
01:30
Гурцкая объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин» вместо «Ахмата»
01:23
2
Талалаев предъявил конкретную претензию к судье матча с ЦСКА
01:15
2
Экс-спартаковец Яковлев рассказал, почему отказал «Челси»
00:52
1
«Спартак» повторил клубный рекорд 21-летней давности
00:45
8
ВидеоТалалаев сделал заявление о судействе в игре с ЦСКА: «Это все видят, но молчат»
00:17
5
В Казахстане раскрыли, сколько миллиардов в бюджет принесет матч «Кайрат» – «Реал»
Вчера, 23:59
1
Все новости
Все новости
Аршавин назвал позитивный результат для «Кайрата» в игре с «Реалом»
07:49
1
В Казахстане раскрыли, сколько миллиардов в бюджет принесет матч «Кайрат» – «Реал»
Вчера, 23:59
1
Генич спрогнозировал результат матча «Кайрат» – «Реал»
Вчера, 22:33
3
Аршавин: «Каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу»
Вчера, 21:21
6
Роберто Карлос описал Алматы тремя словами
Вчера, 19:43
1
Видео«Салам алейкум, брат»: Мбаппе пообщался с болельщиком из Казахстана
Вчера, 13:07
1
Где смотреть матч «Галатасарай» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября 2025
Вчера, 11:24
Где смотреть матч «Пафос» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября 2025
Вчера, 11:22
Где смотреть матч «Интер» – «Славия»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября 2025
Вчера, 11:21
Где смотреть матч «Челси» – «Бенфика»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября 2025
Вчера, 11:19
ВидеоИгроков «Реала» накормили баурсаками после прибытия в Казахстан
Вчера, 11:09
5
Где смотреть матч «Кайрат» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября 2025
Вчера, 11:07
Тренер «Кайрата» сказал, какое преимущество есть у команды перед игрой с «Реалом»
Вчера, 09:45
2
Вратарь «Кайрата» рассказал о настрое на матч с «Реалом»
Вчера, 08:44
«Реал» освистали в Казахстане: известна причина
Вчера, 00:43
4
В Алматы перед матчем с «Реалом» продают квартиры с видом на стадион
28 сентября
19
10 лучших футболистов из тех, кто не выигрывал ЛЧ
27 сентября
2
В «Реале» приняли решение, отправлять ли звезд на матч в Казахстан
26 сентября
5
Сборная России поздравила Доннарумму
23 сентября
Список обладателей наград, врученных на церемонии «Золотого мяча»
23 сентября
Футболистам «Кайрата» пообещали шикарные подарки за победу над «Реалом»
21 сентября
1
Сорокин из «Кайрата»: «Против «Реала» будет легче, чем со «Спортингом»
20 сентября
2
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
19 сентября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа
19 сентября
1
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
19 сентября
1
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
19 сентября
1
Матч «Кайрат» – «Реал» могут перенести
19 сентября
2
18-летний вратарь «Кайрата» едва не стал рекордсменом ЛЧ
19 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 