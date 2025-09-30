Аршавин назвал позитивный результат для «Кайрата» в игре с «Реалом»

Бывший нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче команды с «Реалом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Думаю, позитивный результат будет, если «Кайрат» забьет.

– С вами в составе были бы шансы?

– В нынешней форме они бы вдесятером, считай, играли, а в прайм-форме я с ними уже встречался [в составе «Зенита»] и 0:3 получил. Потом спокойненько в конце 2008 года на «Сантьяго Бернабеу» – и поехал в отпуск.