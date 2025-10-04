Введите ваш ник на сайте
  Россиянин из «Кайрата» рассказал, как ему игралось против Мбаппе

Россиянин из «Кайрата» рассказал, как ему игралось против Мбаппе

Сегодня, 13:45

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин поделился впечатлениями от игры против Килиана Мбаппе.

  • «Кайрат» во 2-м туре общего этапа ЛЧ проиграл «Реалу» (0:5).
  • Мбаппе оформил хет-трик.
  • Сорокин отыграл весь матч.

«Конечно, Мбаппе – топовый футболист, он находится сейчас в прайме, много забивает, приносит результат команде. Я счастлив, что мне довелось сыграть против такого клуба, таких футболистов. Я получал максимальное удовольствие. Единственное, что расстроило, это результат», – сказал Сорокин.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Казахстан. Премьер-лига Реал Кайрат Сорокин Егор Мбаппе Килиан
