Россиянин из «Кайрата» рассказал, как ему игралось против Мбаппе

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин поделился впечатлениями от игры против Килиана Мбаппе.

«Кайрат» во 2-м туре общего этапа ЛЧ проиграл «Реалу» (0:5).

Мбаппе оформил хет-трик.

Сорокин отыграл весь матч.

«Конечно, Мбаппе – топовый футболист, он находится сейчас в прайме, много забивает, приносит результат команде. Я счастлив, что мне довелось сыграть против такого клуба, таких футболистов. Я получал максимальное удовольствие. Единственное, что расстроило, это результат», – сказал Сорокин.