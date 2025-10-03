Хаби Алонсо прояснил ситуацию с Вальверде

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отрицает наличие конфликта с Федерико Вальверде.

Сообщалось, что уругваец отказался играть справа в обороне в матче ЛЧ с «Кайратом» (5:0).

Из-за этого он всю игру провел на скамейке запасных.

Ранее Вальверде публично говорил, что не любит играть на позиции крайнего защитника.

У «Реала» травмированы оба правых фулбека – Дани Карвахаль и Трент Александер-Арнольд.

«Во-первых, ни один футболист – ни Феде, ни Родриго, ни Винисиус – никогда не говорил мне, что не хочет играть на той или иной позиции. Такого не было.

Они все готовы, все хотят играть, но не всегда выходят на поле. Мне приходится принимать решение, думать о том, что лучше для команды.

Вальверде готов к завтрашней игре, как и все мы. Знаем, как важен этот матч и как важен Феде для нашей команды», – сказал Алонсо.