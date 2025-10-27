Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro

Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro

Сегодня, 18:57

Опубликован шорт-лист символической сборной лучших игроков 2025 года по версии FIFPro.

В итоговый список номинантов попали 26 футболистов: 3 вратаря, 7 защитников, 8 хавбеков и 8 форвардов.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити», Италия);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль» / «Реал», Англия), Пау Кубарси («Барселона», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Маркиньос («ПСЖ», Бразилия), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия), Вильям Салиба («Арсенал», Франция);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал», Англия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» / «Наполи», Бельгия), Лука Модрич («Реал» / «Милан», Хорватия), Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия), Коул Палмер («Челси», Англия), Педри («Барселона», Испания), Федерико Вальверде («Реал», Уругвай), Витинья («ПСЖ», Португалия);

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе («Реал», Франция), Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина), Рафинья («Барселона», Бразилия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Ламин Ямаль («Барселона», Испания).

Источник: FIFPro
  • Читайте нас: 