РПЛ. «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0), Жедсон сделал дубль

«Спартак» крупно обыграл «Пари НН» в матче 10-го тура РПЛ. Встреча в Москве закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Дубль сделал новичок красно-белых Жедсон Фернандеш. В обоих случаях ему ассистировал 21-летний россиянин Игорь Дмитриев.
Еще один гол забил Манфред Угальде.
Команда Деяна Станковича набрала 18 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.
Россия. Премьер-лига. 10 тур
Спартак - Пари НН - 3:0 (2:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Угальде, 10; 2:0 - Ж. Фернандеш, 36; 3:0 - Ж. Фернандеш, 64.
Источник: «Бомбардир»