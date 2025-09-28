Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0), Жедсон сделал дубль

Вчера, 21:24
59

«Спартак» крупно обыграл «Пари НН» в матче 10-го тура РПЛ. Встреча в Москве закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль сделал новичок красно-белых Жедсон Фернандеш. В обоих случаях ему ассистировал 21-летний россиянин Игорь Дмитриев.

Еще один гол забил Манфред Угальде.

Команда Деяна Станковича набрала 18 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 10 тур
Спартак - Пари НН - 3:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Угальде, 10; 2:0 - Ж. Фернандеш, 36; 3:0 - Ж. Фернандеш, 64.
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (59)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1759085821
Всех болельщиков красно-белых с победой! Конечно надо сделать скидку на соперника и особо не обольщаться. Немного напрягало, что после первого забитого мяча, Спартак сбавил обороты и Пари НН перехватил инициативу на какое то время. Благо мячи летели в сторону Максименко. Порадовала игра в атаке. Настоящей проверкой будет игра с ЦСКА, посмотрим как в этом матче Спартак сыграет.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1759085870
Спартак с победой! Живенько сыграли. Так держать!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1759086426
Дмитриев сегодня был хорош! Качественно играл. Молодцом!
Ответить
ySS
1759086928
С победой, КБ! Выглядело как прогулка, давно уже не припомню матча без нервотрепки) Хочется, чтобы Дмитриев продолжал расти.
Ответить
Блямба
1759088412
Пердивные раздухарились
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1759088508
Договорняк
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1759088574
Это вам не Балтика которая вас раком поставила на вашем стадионе в Москве)
Ответить
Кривая да нелёгкая
1759088660
Стыдно за такие игры, цирк по договору
Ответить
qawzsexdr
1759090856
И снова не поставили пенальти в ворота НН
Ответить
гууд
1759092908
Красно/белые с победой! Пал очередной слперник, всех с будующим чемпионством и кубком!
Ответить
