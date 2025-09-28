РПЛ. «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0), Жедсон сделал дубль

«Спартак» крупно обыграл «Пари НН» в матче 10-го тура РПЛ. Встреча в Москве закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль сделал новичок красно-белых Жедсон Фернандеш. В обоих случаях ему ассистировал 21-летний россиянин Игорь Дмитриев.

Еще один гол забил Манфред Угальде.

Команда Деяна Станковича набрала 18 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.