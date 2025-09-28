Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Глушенков ответил, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин

Глушенков ответил, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин

Сегодня, 00:30
1

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался после матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:2).

  • Глушенков оформил покер.
  • «Матч ТВ» определил Максима лучшим игроком матча. Решение принимал Владислав Радимов.
  • По итогам прошлого матча против «Краснодара» (2:0) Глушенков бы расстроен, что его не признали лучшим. Тогда решение принимал Андрей Аршавин, выбравший Луиса Энрике.

– Забираете с собой мяч?

– Да, четыре забил, надо положить его в коллекцию.

– Вы показали какой‑то жест на трибуну после одного из забитых мячей. Что это значило?

– Буква «А» была на трибуну.

– Вас лучшим игроком матча выбрал Радимов. Он просил узнать, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин?

– Радимов, конечно (улыбается).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Глушенков Максим Радимов Владислав
