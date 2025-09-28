Глушенков ответил, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался после матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:2).
- Глушенков оформил покер.
- «Матч ТВ» определил Максима лучшим игроком матча. Решение принимал Владислав Радимов.
- По итогам прошлого матча против «Краснодара» (2:0) Глушенков бы расстроен, что его не признали лучшим. Тогда решение принимал Андрей Аршавин, выбравший Луиса Энрике.
– Забираете с собой мяч?
– Да, четыре забил, надо положить его в коллекцию.
– Вы показали какой‑то жест на трибуну после одного из забитых мячей. Что это значило?
– Буква «А» была на трибуну.
– Вас лучшим игроком матча выбрал Радимов. Он просил узнать, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин?
– Радимов, конечно (улыбается).
Источник: «Матч ТВ»