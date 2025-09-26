Футболист РПЛ оценил потенциал Батракова для игры за «Барселону»

Полузащитник «Динамо Мх» Никита Глушков, считает, что хавбек Алексей Батраков сможет быстро адаптироваться в «Барселоне» после перехода из «Локомотива».
– Появился слух, что Батраковым интересуется «Барселона». Как думаешь, он футболист уровня «Барселоны» уже?
– Наверное, сразу тяжело быть футболистом уровня «Барселоны». Думаю, даже в Англии тяжело сразу выйти на такой уровень. В любом случае нужно время на адаптацию. Думаю, он из тех ребят, которые в случае чего быстро адаптируются.
– То есть по своим способностям он там способен заиграть?
– Конечно.
- Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 23 миллиона евро.
- 20-летний хавбек в этом сезоне провел 12 матчей за «Локомотив», забил 10 голов, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»