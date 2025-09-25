Введите ваш ник на сайте
Семак высказался о поведении Глушенкова

Сегодня, 14:41
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что для него не важно, празднует ли свои голы нападающий Максим Глушенков или нет.

– Радимов сказал, что Глушенков не празднует голы. Как относитесь к таким словам и его празднованиям?

– Важно, чтобы игроки приносили пользу. Важна команда на футбольном поле, она была, мы ее видели. У каждого свой сценарий празднования. Для меня важно, чтобы каждый выдавал свой максимум. У нас все работают на команду.

  • В этом сезоне 26-летний Глушенков забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах за «Зенит».
  • Петербургский клуб приобрел игрока у «Локомотива» летом 2024 года за 6,3 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Семак Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1758800682
Но большая отдача не от чемоданных легов, а бесчемоданных россиян
Ответить
алдан2014
1758801421
Глущенков,игрок настроения ,пола масть,сыграет. Нет,так и растворится
Ответить
Интерес
1758801951
Мне понравилось, как он НЕпраздновал! Забил-пошёл спокойно.Слава богу, ещё по требованию телевизионщиков Регламента празднования гола не разработали.
Ответить
Semenycch
1758803299
У нас свободная страна, как хочет, так и празднует. Лишь бы почаще!
Ответить
