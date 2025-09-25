Семак высказался о поведении Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что для него не важно, празднует ли свои голы нападающий Максим Глушенков или нет.
– Радимов сказал, что Глушенков не празднует голы. Как относитесь к таким словам и его празднованиям?
– Важно, чтобы игроки приносили пользу. Важна команда на футбольном поле, она была, мы ее видели. У каждого свой сценарий празднования. Для меня важно, чтобы каждый выдавал свой максимум. У нас все работают на команду.
- В этом сезоне 26-летний Глушенков забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах за «Зенит».
- Петербургский клуб приобрел игрока у «Локомотива» летом 2024 года за 6,3 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»