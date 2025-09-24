Червиченко ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил итоги церемонии вручения «Золотого мяча». Награда досталась Усману Дембеле.

Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.

Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

– Дембеле выиграл «Золотой мяч»? Он лучший футболист мира?

– У нас закончилась эпоха двух звезд, которые бесспорно стояли над всеми. Сейчас есть большое количество игроков, которые на одном уровне. Кто‑то чуть лучше, кто‑то чуть хуже.

В прошлом году я считал, что Винисиус больше заслуживал «Золотой мяч», чем Родри. Сейчас, на мой взгляд, Ямаль интереснее, но он не так много выиграл, как Дембеле.