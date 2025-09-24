Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Червиченко ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»

Сегодня, 00:12

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил итоги церемонии вручения «Золотого мяча». Награда досталась Усману Дембеле.

  • Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
  • В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.
  • Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

– Дембеле выиграл «Золотой мяч»? Он лучший футболист мира?

– У нас закончилась эпоха двух звезд, которые бесспорно стояли над всеми. Сейчас есть большое количество игроков, которые на одном уровне. Кто‑то чуть лучше, кто‑то чуть хуже.

В прошлом году я считал, что Винисиус больше заслуживал «Золотой мяч», чем Родри. Сейчас, на мой взгляд, Ямаль интереснее, но он не так много выиграл, как Дембеле.

Еще по теме:
Червиченко описал победу «Спартака» над «Крыльями» тремя прилагательными 20
Реакция Червиченко на длительную дисквалификацию Станковича 2
Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Дембеле Усман Червиченко Андрей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
01:03
Клуб Второй лиги сменит название и город
00:48
Только два футболиста попадали в топ-10 «Золотого мяча», не играя в Лиге чемпионов
00:32
Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1
00:24
Червиченко ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
00:12
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
Вчера, 23:54
Кузяев может вместо «Ахмата» перейти в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:37
Смолов сделал заявление о своем будущем после вылета «БроукБойз» из Кубка России
Вчера, 23:23
Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 22:31
Эмоциональная реакция Егорова на вылет «БроукБойз» из Кубка России
Вчера, 22:10
Все новости
Все новости
Кузяев может вместо «Ахмата» перейти в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:37
Быстров – о недовольстве Глушенкова: «Вообще пофиг»
Вчера, 21:59
Титов дал оценку работе Карпина в «Динамо»
Вчера, 21:21
1
Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские матчи
Вчера, 20:33
«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА
Вчера, 19:40
7
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
Вчера, 18:48
16
Непомнящий назвал российского футболиста, который сильнее выигравшего «Золотой мяч» Дембеле
Вчера, 18:27
3
Зарема ответила Фетисову: «Он точно не про ромбик на груди»
Вчера, 18:18
11
Мостовой хочет в тренерский штаб Семака в «Зените»: «Меня берите, чего, я тоже посижу»
Вчера, 18:12
13
Быстров – о «Спартаке» без дисквалифицированного Станковича: «Зачем им тренер, блин»
Вчера, 17:31
9
Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит»
Вчера, 17:03
9
Стало известно, сколько денег предложили Дзюбе и Смолову за бой
Вчера, 16:42
1
Фетисов рассказал о влиянии Заремы в «Спартаке»
Вчера, 16:16
4
Быстров жестко прошелся по Соболеву: «Нахрен нужен такой нападающий?!»
Вчера, 15:45
33
Посол Аргентины в России назвал лучшего аргентинца РПЛ
Вчера, 15:15
8
Радимов раскритиковал поведение Глушенкова: «Раздражает меня»
Вчера, 14:50
14
Мостовой высмеял Шпилевского: «Как можно такое ляпнуть»
Вчера, 14:38
8
Стало известно, почему сорвался переход Кузяева в ЦСКА
Вчера, 14:28
9
Гурцкая пошутил о выборе состава «Спартака»
Вчера, 14:14
16
Губерниев предложил название для российского «Золотого мяча»
Вчера, 13:59
5
Только 5 игроков привозили 2 пенальти в одном матче РПЛ
Вчера, 13:50
5
«Локомотив» предложил новый контракт Баринову
Вчера, 13:36
Ташуев предложил себя на пост главного тренера «Спартака»
Вчера, 13:29
11
Агент Батракова объяснил, почему европейские клубы смогут купить игрока летом
Вчера, 13:18
1
Аленичев: «Поведение Станковича очень плохо влияет на «Спартак»
Вчера, 13:06
6
Мостовой отреагировал на рекордное число бразильцев в матче «Краснодар» – «Зенит»
Вчера, 12:58
3
Экс-судья РПЛ оценил назначение двух пенальти в матче «Сочи» – ЦСКА
Вчера, 12:48
10
Кузяев согласовал контракт с новым клубом
Вчера, 12:32
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 