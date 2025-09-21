Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» переломил матч с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился эмоциями после матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Угальде оформил дубль с замены.

«Спартак» уступал после 1-го тайма.

Москвичи поднялись на 5-е место.

– Перевернули игру, за счет чего удалось?

– В первую очередь, это командная работа. Хороший, энергичный второй тайм с нашей стороны. Это позволило мне забить два гола. Главная причина – слаженная работа всей команды.

– За счет чего забиваете так много головой при невысоком росте?

– Выбор позиции. Сегодня старался открываться между двумя игроками, подача была прекрасна, мне оставалось только забить.