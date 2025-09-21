Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» переломил матч с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился эмоциями после матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
- Угальде оформил дубль с замены.
- «Спартак» уступал после 1-го тайма.
- Москвичи поднялись на 5-е место.
– Перевернули игру, за счет чего удалось?
– В первую очередь, это командная работа. Хороший, энергичный второй тайм с нашей стороны. Это позволило мне забить два гола. Главная причина – слаженная работа всей команды.
– За счет чего забиваете так много головой при невысоком росте?
– Выбор позиции. Сегодня старался открываться между двумя игроками, подача была прекрасна, мне оставалось только забить.
Источник: «Матч ТВ»