Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Слишковича на поражение «Оренбурга» от «Динамо»

Сегодня, 14:36

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

  • «Оренбург» остался в зоне переходных матчей.
  • У команды 1 победа в 9 турах.
  • В следующем туре «Оренбург» сыграет на выезде с «Зенитом» (27 сентября).

«Мы хорошо держали соперника, надежно защищались. Они нам почти ничего не сделали. Но наши ошибки привели к пропущенным моментам. Потеряли концентрацию.

Ребята сыграли нормально. Они сделали то, что я просил. Но одна потеря концентрации, одна ошибка все решили.

Мы знали, что соперник может совершить ошибку. Но, к сожалению, мы ее сделали раньше.

Мы ждали десять минут, когда смотрели момент с пенальти, был он или не был. Здесь тоже есть вопросы», – сказал Слишкович.

Еще по теме:
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом» 1
Обзор матча «Оренбург» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург» (3:1) 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Динамо Оренбург Слишкович Владимир
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
3
Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после»
16:36
РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Крыльями Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде
16:30
3
В вопросе трансфера Кузяева в ЦСКА поставлена точка
16:14
2
Карпин честно ответил, за что отстранен Нгамале
15:35
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»
15:02
1
Видео«Спартак» пропустил от «Крыльев» на 6-й минуте
14:48
9
В «Крыльях» прокомментировали ситуацию перед матчем со «Спартаком» – команда добиралась на такси
14:21
3
РПЛ. «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург» (3:1)
14:00
7
«Спартак» извинился перед «Крыльями Советов»
13:13
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
16:30
1
Адиев отреагировал на приезд «Крыльев» на «Лукойл Арену» на такси
15:45
«Спартак» совершил двойную замену в 1-м тайме матча с «Крыльями Советов»
15:18
1
ФотоФанаты «Спартака» поддержали Станковича: «До конца»
15:13
3
Видео«Спартак» пропустил от «Крыльев» на 6-й минуте
14:48
9
ВидеоМатч «Спартак» – «Крылья Советов» открыл актер Белоголовцев, перенесший инсульт
14:44
1
Реакция Слишковича на поражение «Оренбурга» от «Динамо»
14:36
В «Крыльях» прокомментировали ситуацию перед матчем со «Спартаком» – команда добиралась на такси
14:21
3
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
14:01
РПЛ. «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург» (3:1)
14:00
7
Мор – о поведении Станковича: «Это против политики «Спартака»
13:55
1
Самошников и Зорин пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов» – известна причина
13:41
2
Видео«Динамо» забило курьезный гол «Оренбургу»
13:27
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Крылья Советов»: 21 сентября
13:22
4
«Спартак» извинился перед «Крыльями Советов»
13:13
6
ВидеоИгрокам «Крыльев Советов» пришлось ехать на матч со «Спартаком» на такси
13:00
4
Глушаков ответил, кто спасет «Спартак»
12:46
5
Титов одной фразой описал работу Карпина в «Динамо»
12:23
1
Боярский назвал команду РПЛ, которую «невозможно смотреть»
12:01
15
Кисляк раскрыл, на что потратил 1-ю зарплату
11:51
«Звонят люди из Европы, они в шоке»: Шпилевский – о судействе в матче с «Ахматом»
11:27
7
Экс-игрок «Ференцвароша» охарактеризовал Черчесова
11:18
Угальде назвал клуб своей мечты – это не «Спартак»
11:10
4
Прогноз Титова на «Спартак» – «Крылья Советов»
10:48
4
Фассон прокомментировал 5 ничьих «Локо» подряд
10:38
1
Глушаков заявил, что Станковича скоро уволят из «Спартака»
10:20
11
Генич дал прогноз на «Спартак» – «Крылья Советов»
10:05
8
Кисляк рассказал, на что копит деньги
09:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 