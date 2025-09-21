Реакция Слишковича на поражение «Оренбурга» от «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).
- «Оренбург» остался в зоне переходных матчей.
- У команды 1 победа в 9 турах.
- В следующем туре «Оренбург» сыграет на выезде с «Зенитом» (27 сентября).
«Мы хорошо держали соперника, надежно защищались. Они нам почти ничего не сделали. Но наши ошибки привели к пропущенным моментам. Потеряли концентрацию.
Ребята сыграли нормально. Они сделали то, что я просил. Но одна потеря концентрации, одна ошибка все решили.
Мы знали, что соперник может совершить ошибку. Но, к сожалению, мы ее сделали раньше.
Мы ждали десять минут, когда смотрели момент с пенальти, был он или не был. Здесь тоже есть вопросы», – сказал Слишкович.
Источник: «Матч ТВ»