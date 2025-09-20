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  • «Спартаку» порекомендовали российского тренера вместо Станковича

«Спартаку» порекомендовали российского тренера вместо Станковича

20 сентября 2025, 00:45
3

Бывший глава ФК «Москва» Юрий Белоус высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Накануне «Спартак» проиграл в кубковом матче «Ростову» (1:2).
  • Главный тренер Деян Станкович в команде год.
  • В 12 матчах сезона у «Спартака» 5 побед.

«Знаете, уволить тренера – дело не такое сложное. Надо, конечно, понимать условия контракта, какая неустойка. Но дело даже не в этом, а надо понимать, кто придeт на его место. Это очень важно, чтобы опять не было чехарды. Не так просто найти достойного кандидата. Наверное, увольнение Станковича назрело. Команда просто без руля и ветрил. Надо очень серьeзно проработать. Гадать тут не нужно, уже некогда. Я не против иностранцев, но я не понимаю, почему акционеры «Спартака» нацелены только на зарубежного специалиста.

Кто из россиян может красно-белых вернуть на верхние позиции? Например, чем условный Станкович лучше условного Сергея Юрана? Сергей – большой футболист, играл за сборную, за большие клубы. Он уже набрался опыта. Он очень волевой и харизматичный тренер. Не вижу ни одного преимущества у Станковича перед Юраном. «Спартаку» стоит назначить своего специалиста. Думаю, Юран будет более успешным, чем Станкович», – сказал Белоус.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Серик Беледиеспор Спартак Юран Сергей Станкович Деян
Комментарии (3)
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1758354426
Да-а-а, Юран-це дiло!
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FCSpartakM
1758354986
Юран, который ничего не выиграл однозначно будет лучше. Он уже набрался опыта, потому что 20 лет тренирует, а уровень его не повысился, как специалиста
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iscariot
1758364965
Юран - это алкаш, который 2 слова свзяать не может, а не тренер. Над ним легинеры ржать будут. Пусть в турецком фнл продолжает деньги пилить.Его уровень.
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