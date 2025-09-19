Рожков из «Рубина» – о зарплатах футболистов: «Диванные критики завидуют»

Защитник «Рубина» Илья Рожков рассказал о пути, по которому он шел в профессиональный футбол.

– Расскажи про своe детство, каким оно было?

– Родился я в Казани. Но потом родители решили переехать в маленький городок Зеленодольск. Это в 50 километрах от Казани. Когда мы переехали, мне вроде было два или три года. Поэтому детство до 12 лет у меня прошло именно там. А футболом я начал заниматься с шести. Но в целом у меня детства не было совсем. В девять лет меня пригласили в «Рубин». И родители каждый день, с понедельника по субботу, возили меня на тренировки в Казань. Воскресенье – единственный выходной, в который можно было провести время с семьей.

Если вкратце, то расписание у меня было такое: школа, быстро домой, чтобы успеть пообедать, дорога до тренировки, потом в пять-шесть вечера назад домой, чтобы там делать уроки. Вот такой круговорот каждый день. По сути я променял детство на футбол. Мне папа всe время говорил: если хочешь стать профессионалом, то должен чем-то пожертвовать. Как раз своим детством и свободным временем ты жертвуешь. Когда все дети бегают по гаражам, балуются, в *** играют, ты едешь тренироваться. Но я и сам понимал, что нужно чем-то жертвовать.

– Это очень крутой тезис, который как будто объясняет людям, критикующим футболистов за высокие зарплаты, что не всe так просто досталось тем, кто сейчас профессионально занимается футболом.

– Скажу так: футболисты – это люди, которые, несмотря на травмы и тяжeлые жизненные периоды, всe равно проходят через это и двигаются дальше. Мы с самых ранних лет жертвуем своим здоровьем. Вот я футболом занимаюсь с шести лет. И у меня уже было достаточно неприятных травм. Поэтому не знаю, почему люди порой что-то такое говорят про зарплаты футболистов. Наверное, это диванные критики, которые завидуют и не хотят сами встать с дивана и чем-то заняться