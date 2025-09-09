Рожков рассказал, как в «Рубине» отреагировали на срыв трансфера Даку в «Зенит»

Защитник «Рубина» Илья Рожков прокомментировал срыв летнего трансфера Мирлинда Даку в «Зенит».

– Летом следили за трансферной сагой Даку в «Зенит»?

– Да, было интересно, что будет. В начале мы были расстроены, потому что наш лидер команды уходит. Когда сорвался трансфер, мы были рады, что он останется в «Рубине».

– Мирлинд не был расстроен из-за сорвавшегося перехода?

– Вообще нет. Он приехал веселый. Даку был рад, что остался в «Рубине».