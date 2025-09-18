Агент Дивеева уличил Челестини во лжи

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на заявление Фабио Челестини.
Главный тренер армейцев ранее сказал: «У Дивеева есть проблемы, поэтому он не играет кубковые матчи. Два матча в неделю он просто не выдерживает».
– Фабио Челестини сказал, что Дивеев не выдерживает две игры в неделю. У Игоря есть какие‑то повреждения?
– Это вопрос к Челестини, не знаю, что он имеет ввиду. Повреждений у Игоря нет, он физически здоров и готов ко всем матчам.
- ЦСКА принимает «Балтику» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Дивеева нет даже в заявке.
- В этом сезоне он забил 2 гола в 9 матчах.
Источник: «Матч ТВ»