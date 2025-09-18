Введите ваш ник на сайте
Агент Дивеева уличил Челестини во лжи

Сегодня, 20:00
2

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на заявление Фабио Челестини.

Главный тренер армейцев ранее сказал: «У Дивеева есть проблемы, поэтому он не играет кубковые матчи. Два матча в неделю он просто не выдерживает».

Фабио Челестини сказал, что Дивеев не выдерживает две игры в неделю. У Игоря есть какие‑то повреждения?

– Это вопрос к Челестини, не знаю, что он имеет ввиду. Повреждений у Игоря нет, он физически здоров и готов ко всем матчам.

  • ЦСКА принимает «Балтику» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Дивеева нет даже в заявке.
  • В этом сезоне он забил 2 гола в 9 матчах.

Челестини объяснил, почему Дивеев не играет с «Балтикой»
Дивеев ответил, пожмет ли руку внезапно покинувшему ЦСКА Николичу
Игрок сборной России не пьет пиво после матчей: «Сразу растолстею» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Балтика ЦСКА Дивеев Игорь Челестини Фабио
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sancool
1758216519
*бать Вы интриганы конечно
Ответить
Интерес
1758220858
НЕ подпускайте близко к футболу агентов и родителей.
Ответить
