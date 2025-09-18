Агент Дивеева уличил Челестини во лжи

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на заявление Фабио Челестини.

Главный тренер армейцев ранее сказал: «У Дивеева есть проблемы, поэтому он не играет кубковые матчи. Два матча в неделю он просто не выдерживает».

– Фабио Челестини сказал, что Дивеев не выдерживает две игры в неделю. У Игоря есть какие‑то повреждения?

– Это вопрос к Челестини, не знаю, что он имеет ввиду. Повреждений у Игоря нет, он физически здоров и готов ко всем матчам.