Челестини объяснил, почему Дивеев не играет с «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал отсутствие в составе центрального защитника Игоря Дивеева.
- Армейцы принимают «Балтику» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
– Можете объяснить ротацию состава?
– У Дивеева есть проблемы, поэтому он не играет кубковые матчи. Два матча в неделю он просто не выдерживает.
Решил дать отдохнуть Облякову. Но Кисляка решил выпустить. Ротация – это не значит, что нужно менять всех.
«Игорь Дивеев пропускает игру строго в плановом порядке. Мы заранее знали, что он пропустит игру, чтобы максимально качественно подготовиться к игре против «Сочи», – уточнил главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.
Источник: «Матч ТВ»