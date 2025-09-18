Челестини объяснил, почему Дивеев не играет с «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал отсутствие в составе центрального защитника Игоря Дивеева.

Армейцы принимают «Балтику» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Можете объяснить ротацию состава?

– У Дивеева есть проблемы, поэтому он не играет кубковые матчи. Два матча в неделю он просто не выдерживает.

Решил дать отдохнуть Облякову. Но Кисляка решил выпустить. Ротация – это не значит, что нужно менять всех.

«Игорь Дивеев пропускает игру строго в плановом порядке. Мы заранее знали, что он пропустит игру, чтобы максимально качественно подготовиться к игре против «Сочи», – уточнил главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.