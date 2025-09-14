Купленный за 25 миллионов Жерсон хочет покинуть «Зенит» зимой

У полузащитника «Зенита» Жерсона не пропало желание покинуть клуб.

Игрок рассчитывает зимой уйти в аренду во «Фламенго». Жерсон переживает, что пребывание в «Зените» не позволит ему попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.