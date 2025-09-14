Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Фенербахче» прокомментировал назначение Тедеско

Президент «Фенербахче» прокомментировал назначение Тедеско

Сегодня, 15:12

Али Коч, президент «Фенербахче», высказался о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера.

«У Тедеско были варианты в Германии, Италии, Испании. Он оказался впечатлен мотивацией сделать «Фенербахче» чемпионом. Благодарен ему.

Верим, что завершим этот сезон чемпионами.

Мы поговорили с семью–восемью тренерами. Предпочтение отдавалось немецкой школе. Мы больше не хотели слышать ни одного португальского имени. Мы обратились к Рогеру Шмидту и Лучано Спаллетти, но в этом году они не захотели с нами работать.

Был ещe Филипе Луис, который творит чудеса во «Фламенго». Он тоже проявил заинтересованность, но сказал: «Поговорим в декабре». Был ещe Себастьян Хeнесс, кого все очень хотели. Мы поговорили с Марко Розе, Эдином Терзичем, но больше всех нас убедил Тедеско», – сказал Коч, чьи слова приводит Sporx.

  • Место главного тренера «Фенербахче» вакантно с 29 августа, когда стамбульцы уволили Жозе Моуринью. Португальца отправили в отставку после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики».
  • 39-летний Тедеско был главным тренером «Спартака» в 2019–2021 годах.
  • «Фенербахче» занимает 5-е место в чемпионате Турции с 7 очками после 3 матче

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Германия. Бундеслига Фенербахче Тедеско Доменико
Комментарии (0)
