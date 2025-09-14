Президент «Фенербахче» прокомментировал назначение Тедеско

Али Коч, президент «Фенербахче», высказался о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера.

«У Тедеско были варианты в Германии, Италии, Испании. Он оказался впечатлен мотивацией сделать «Фенербахче» чемпионом. Благодарен ему.

Верим, что завершим этот сезон чемпионами.

Мы поговорили с семью–восемью тренерами. Предпочтение отдавалось немецкой школе. Мы больше не хотели слышать ни одного португальского имени. Мы обратились к Рогеру Шмидту и Лучано Спаллетти, но в этом году они не захотели с нами работать.

Был ещe Филипе Луис, который творит чудеса во «Фламенго». Он тоже проявил заинтересованность, но сказал: «Поговорим в декабре». Был ещe Себастьян Хeнесс, кого все очень хотели. Мы поговорили с Марко Розе, Эдином Терзичем, но больше всех нас убедил Тедеско», – сказал Коч, чьи слова приводит Sporx.