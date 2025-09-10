«Это тюрьма»: Губерниев предсказал исход Смолова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении Федора Смолова.

На бывшего нападающего сборной России завели дело по факту драки в «Кофемании».

У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Смолову грозит до трех лет лишения свободы.

«Никогда такого не было, и вот опять, как говорится. История тeмная, но если Смолов действительно нанeс травмы, о которых пишут, то это тюрьма. Говорят, что Фeдора шантажировали, – с этим тоже нужно будет разбираться. Но если правда есть перелом, я не удивлюсь, если Смолов сядет. Надо отвечать по букве закона – пусть отвечает, если виноват. Статья, насколько я понимаю, предусматривает тюремное заключение.

Я давно говорил, что надо переключаться на домашнее питание. Брать с собой бутербродики, воду. А не ходить в «проклятые» места», – сказал Губерниев.