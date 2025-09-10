Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Это тюрьма»: Губерниев предсказал исход Смолова

Вчера, 12:41
5

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении Федора Смолова.

  • На бывшего нападающего сборной России завели дело по факту драки в «Кофемании».
  • У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
  • Смолову грозит до трех лет лишения свободы.

«Никогда такого не было, и вот опять, как говорится. История тeмная, но если Смолов действительно нанeс травмы, о которых пишут, то это тюрьма. Говорят, что Фeдора шантажировали, – с этим тоже нужно будет разбираться. Но если правда есть перелом, я не удивлюсь, если Смолов сядет. Надо отвечать по букве закона – пусть отвечает, если виноват. Статья, насколько я понимаю, предусматривает тюремное заключение.

Я давно говорил, что надо переключаться на домашнее питание. Брать с собой бутербродики, воду. А не ходить в «проклятые» места», – сказал Губерниев.

Еще по теме:
Андронов дал прогноз, отправится ли Смолов на зону 1
Губерниев отреагировал на уголовку Смолова: «Бестолковый ты, Федя!» 1
В клубе Смолова отреагировали на уголовное дело против игрока
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига БроукБойз Смолов Федор Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1757498470
Я против мордобоев, но разве за перелом кости сажают на 3 года? Это какой то бред. Моральный и физический ущерб возместил х10 и 300 часов общественных работ где нибудь в полях Кубани. А это какая то шляпа .
Ответить
Интерес
1757498832
Мы в России, не в Германии, и у нас секрет простой : Заведенье "Кофемания" обходите стороной!
Ответить
vvv123
1757506245
Да пусть бы посидел, подумал о жизни. А тебе-то губошлепову что, сам не сел тогда за провокацию с Малофеевым, и шлепаешь губами на всех каналах, а смотреть противно!
Ответить
aldo conte
1757509481
По следам Кокорина и Мамаева. Скоро целая футбольная команда наберётся из тех, кто машет стульями и кулаками.
Ответить
Главные новости
Уголовка Смолова, «Спартак» готовит обмен с «Ювентусом», ЦСКА хочет купить Баринова, новые клубы Севикяна и Эриксена и другие новости
00:23
Бубнов ответил, кто сильнее как тренер – Газзаев или Карпин
00:05
Андронов дал прогноз, отправится ли Смолов на зону
Вчера, 23:40
1
ФотоБекхэм выложил фото со знаменитой россиянкой
Вчера, 23:07
1
Чемпион мира Манданда завершил карьеру
Вчера, 22:30
1
Тарханов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
Вчера, 22:14
6
Фото33-летний Эриксен подписал контракт с новым клубом
Вчера, 22:03
Андрей Мостовой – о Глушенкове: «Невероятно своеобразный парень»
Вчера, 21:27
1
Медведев назвал лучшего игрока РПЛ – это не зенитовец
Вчера, 21:09
2
Конфликт Кокшарова и «Краснодара» набирает обороты: «Рабство отменили давным-давно»
Вчера, 21:00
6
Все новости
Все новости
У Радимова-тренера было жесткое требование к игрокам: «Ходил по номерам и проверял»
00:07
Мостовой сравнил уровень нынешней сборной России и образца ЧМ-2018
Вчера, 23:33
Определен клуб РПЛ с самой сильной атакой
Вчера, 22:48
2
Тарханов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
Вчера, 22:14
6
Спартаковец и петербуржец Дмитриев определил футбольную столицу России
Вчера, 21:45
1
Андрей Мостовой – о Глушенкове: «Невероятно своеобразный парень»
Вчера, 21:27
1
Медведев назвал лучшего игрока РПЛ – это не зенитовец
Вчера, 21:09
2
Конфликт Кокшарова и «Краснодара» набирает обороты: «Рабство отменили давным-давно»
Вчера, 21:00
6
Раскрыт судья на матч «Динамо» – «Спартак»
Вчера, 20:43
6
Фото«Рубин» подписал экс-защитника «Ливерпуля»
Вчера, 20:34
1
Детали конфликта Кокшарова и «Краснодара»
Вчера, 20:21
5
Губерниев отреагировал на уголовку Смолова: «Бестолковый ты, Федя!»
Вчера, 20:10
1
«Спартак» готовит обмен игроками с «Ювентусом»
Вчера, 20:00
13
Егоров сравнил Россию и США: «Мы – дивный сад по сравнению с ними, вы не понимаете»
Вчера, 19:48
1
Рабинер оценил дерзкое интервью Глушенкова
Вчера, 18:39
3
Раскрыт топ-клуб РПЛ, который вел переговоры по Милику из «Ювентуса»
Вчера, 18:28
ФотоСевикян вернулся в РПЛ
Вчера, 18:09
2
Круговой пытался записать трек с Люсей Чеботиной: «Получилась полная хрень»
Вчера, 18:05
1
Зенитовец Мостовой: «Раньше думал, что я «армеец» на всю жизнь»
Вчера, 17:52
Нани сыграет матч в Москве
Вчера, 16:58
ФотоДинамовец Рубенс показал жену и новорожденных двойняшек
Вчера, 16:42
3
Радимов назвал игрока, благодаря которому «Локомотив» является конкурентоспособным
Вчера, 15:50
4
Боярский дал прогноз, окажется ли Смолов на зоне
Вчера, 15:49
3
Мостовой: «Через год-два Карпина уберут»
Вчера, 15:41
9
«Сочи» купит защитника у «Крыльев Советов» за 100 миллионов рублей
Вчера, 15:30
1
Фото«Спартак» определил лучшего игрока команды в августе
Вчера, 15:25
5
«Сочи» нацелился на испанского форварда
Вчера, 15:21
2
Переход вингера «Крыльев» в «Локомотив» зависит от «Рубина»
Вчера, 15:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 