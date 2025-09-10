⚡ На Смолова завели уголовное дело

На бывшего нападающего сборной России Фeдора Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки с его участием, которая произошла в конце весны в «Кофемании».

У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

5 июля стало известно, что Смолов подрался с двумя мужчинами в «Кофемании». Инцидент произошeл 28 мая. Сообщалось, что Смолов ударил в кафе двоих мужчин. Предположительно, ему не понравилось, что они громко обсуждали его и оскорбляли. При этом он заплатил одному из пострадавших 1 миллион рублей.

Также сообщалось, что после драки у футболиста вымогали 20 миллионов рублей, угрожая публикацией видео с происшествием в социальных сетях. Смолов 6 июля прокомментировал произошедшее, заявив об угрозах и шантаже в свой адрес. Нападающий рассказал, что подал заявление в полицию.