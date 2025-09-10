⚡ Смолову грозит до трех лет лишения свободы

Экс-нападающего сборной России Федора Смолова обвиняют по статье 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит три года в колонии.

Сегодня стало известно, что на форварда возбудили уголовное дело после драки в кафе «Кофемания».

Пострадавший в ней – 52-летний Владимир Кузьминов. Врачи квалифицировали его травмы как телесные повреждения средней тяжести.