⚡ Смолову грозит до трех лет лишения свободы

Экс-нападающего сборной России Федора Смолова обвиняют по статье 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит три года в колонии.
Сегодня стало известно, что на форварда возбудили уголовное дело после драки в кафе «Кофемания».
Пострадавший в ней – 52-летний Владимир Кузьминов. Врачи квалифицировали его травмы как телесные повреждения средней тяжести.
- Инцидент произошeл 28 мая, но известно о нем стало только 5 июля.
- Сообщалось, что у пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
- 35-летний Смолов летом провел 1 матч за медиаклуб «БроукБойз» в FONBET Кубке России и собирался сыграть еще раз 11 сентября против «Леон Сатурна».
Источник: телеграм-канал SHOT