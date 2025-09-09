Юрист сказал, расплатятся ли «Химки» по долгам

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, почему бывшие сотрудники «Химок» не смогут получить выплаты от клуба.

– Суд признал «Химки» банкротом. Смогут ли бывшие работники клуба получить деньги?

– Смогли бы. Если бы у «Химок» было имущество. А его нет.

– Если имущества нет, то люди юридически не смогут никак больше получить выплаты?

– Нет.