Юрист сказал, расплатятся ли «Химки» по долгам

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, почему бывшие сотрудники «Химок» не смогут получить выплаты от клуба.
– Суд признал «Химки» банкротом. Смогут ли бывшие работники клуба получить деньги?
– Смогли бы. Если бы у «Химок» было имущество. А его нет.
– Если имущества нет, то люди юридически не смогут никак больше получить выплаты?
– Нет.
- Сегодня арбитражный суд Московской области признал АНО «Футбольный клуб «Химки» банкротом.
- В прошлом сезоне «Химки» заняли 12-е место в РПЛ.
- Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне-2025/26 и объявил о приостановке своей деятельности.
Источник: «Матч ТВ»