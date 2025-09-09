Глушенков объяснил, почему редко смотрит футбол

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сообщил, что предпочитает смотреть сериалы, а не футбол.
– Летом «Зенит» купил Жерсона. Он чем-то удивил?
– Нет.
– На клубном чемпионате мира он круто играл за «Фламенго».
– Еще и КЧМ смотреть? Не собираюсь. Этим летом только финал видел. Вообще, редко смотрю футбол. Только некоторые команды.
– РПЛ смотришь?
– Иногда. Только РПЛ и смотрю.
– А Лига чемпионов, топ-лиги?
– Неинтересно. Финал ЛЧ посмотрю. Полуфинал – если будет время. А так – не хочется. Лучше сериал какой-нибудь.
– Посоветуешь сериал?
– «Метод» в этом году посмотрел. «Аутсорс» – пойдет. Второй сезон «Фишера» не очень прикольный. Хочу посмотреть «Гангстерленд».
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 8 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- Петербургский клуб в июле приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
Источник: Sport24