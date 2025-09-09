Глушенков объяснил, почему редко смотрит футбол

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сообщил, что предпочитает смотреть сериалы, а не футбол.

– Летом «Зенит» купил Жерсона. Он чем-то удивил?

– Нет.

– На клубном чемпионате мира он круто играл за «Фламенго».

– Еще и КЧМ смотреть? Не собираюсь. Этим летом только финал видел. Вообще, редко смотрю футбол. Только некоторые команды.

– РПЛ смотришь?

– Иногда. Только РПЛ и смотрю.

– А Лига чемпионов, топ-лиги?

– Неинтересно. Финал ЛЧ посмотрю. Полуфинал – если будет время. А так – не хочется. Лучше сериал какой-нибудь.

– Посоветуешь сериал?

– «Метод» в этом году посмотрел. «Аутсорс» – пойдет. Второй сезон «Фишера» не очень прикольный. Хочу посмотреть «Гангстерленд».