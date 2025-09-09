Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Тебя уже продали, ты в курсе?» Сафонов высказался об уходе из «ПСЖ»

«Тебя уже продали, ты в курсе?» Сафонов высказался об уходе из «ПСЖ»

Сегодня, 10:00
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на слухи о своем уходе из французского клуба.

«Даже слова о том, что принято решение оставаться в «ПСЖ», – громко сказано. Вообще не было никаких мыслей о том, что что-то поменяется. Я как планировал приехать в «ПСЖ», так и приехал, начал тренироваться. Не было никаких закулисных интриг.

Все новости я узнавал из российских СМИ. Пару раз жена с утра меня будила: «Тебя уже продали. Ты в курсе?» Поэтому из того, что в СМИ раздувают, только малая часть правды. Что касается меня, то относительно всего примерно пять процентов было правдой обо мне», – сказал Сафонов в эфире телеканала «Россия 24».

  • Ранее сообщалось, что Сафонов может покинуть «ПСЖ» из-за трансфера украинского защитника Ильи Забарного.
  • Российский голкипер выступает за клуб из Парижа с лета 2024 года.

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
