Товарищеский матч. «Спартак» легко победил лидера чемпионата Беларуси (5:0), Заболотный забил

«Спартак» в контрольном матче крупно победил дома «МЛ Витебск». Москвичи на «Лукойл Арене» забили пять безответных голов.

Дубль у Пабло Солари. Также забил Антон Заболотный.

«МЛ Витебск» – лидер чемпионата Беларуси.

Впереди у «Спартака» дерби с «Динамо» в 8-м туре РПЛ (13 сентября).