Товарищеский матч. «Спартак» легко победил лидера чемпионата Беларуси (5:0), Заболотный забил

«Спартак» в контрольном матче крупно победил дома «МЛ Витебск». Москвичи на «Лукойл Арене» забили пять безответных голов.
Дубль у Пабло Солари. Также забил Антон Заболотный.
«МЛ Витебск» – лидер чемпионата Беларуси.
Впереди у «Спартака» дерби с «Динамо» в 8-м туре РПЛ (13 сентября).
Товарищеские матчи.
Спартак - МЛ Витебск - 5:0 (3:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира
Голы: 1:0 - Р. Зобнин, 7; 2:0 - А. Заболотный, 10; 3:0 - П. Солари, 31; 4:0 - А. Добродицкий, 48; 5:0 - П. Солари, 61.
Незабитые пенальти: А. Добродицкий, 38 - нет.
Источник: «Бомбардир»