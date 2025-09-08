Зенитовец Энрике рассказал, чем его не устраивает Россия

Нападающий «Зенита» Луис Энрике не полностью доволен жизнью в России. Игрок пожаловался на холод.

«Мне хорошо там, потому что в команде много бразильцев, но становится очень тяжело в моменты холодов. Нам, бразильцам, привычным к солнцу, непросто в такую погоду. На стадионе Зенита есть крыша, но когда мы едем на другие стадионы, где погода -5 или -10 градусов… Это кошмар!

В целом Санкт-Петербург – это очень хорошее место. Я даже был там в музее, самом большом в России. Еще мы частенько ходим по ресторанам. И я уже знаю несколько русских слов, таких как «спасибо» или «доброе утро». Мне хорошо в «Зените», но по Бразилии я тоже скучаю», – сказал Энрике.