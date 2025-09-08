Введите ваш ник на сайте
Зенитовец Энрике рассказал, чем его не устраивает Россия

Вчера, 16:43
14

Нападающий «Зенита» Луис Энрике не полностью доволен жизнью в России. Игрок пожаловался на холод.

«Мне хорошо там, потому что в команде много бразильцев, но становится очень тяжело в моменты холодов. Нам, бразильцам, привычным к солнцу, непросто в такую погоду. На стадионе Зенита есть крыша, но когда мы едем на другие стадионы, где погода -5 или -10 градусов… Это кошмар!

В целом Санкт-Петербург – это очень хорошее место. Я даже был там в музее, самом большом в России. Еще мы частенько ходим по ресторанам. И я уже знаю несколько русских слов, таких как «спасибо» или «доброе утро». Мне хорошо в «Зените», но по Бразилии я тоже скучаю», – сказал Энрике.

  • Энрике куплен зимой у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • В 19 матчах за «Зенит» у Луиса 2 гола, 4 ассиста.
  • Сейчас Луис Энрике в сборной Бразилии.

Источник: O Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Энрике Луис
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1757339786
Помогает в холода - борода.
Ответить
fakeid
1757340274
анчелотти пару дней назад назвал его фантастическим игроком, чем спровоцировал возгорание в тарасятнике)
Ответить
Блямба
1757340372
А бабки уже не греют?)
Ответить
Spartak_forv@
1757340959
Он вероятно ещë не играл при - 15 на резиновом поле,да с ветерком
Ответить
Вальдемар Запашный
1757343148
Нормально: с теплотрассы сразу в теплицу под крышей. Газдров арену специально для импортных баклажанов сделали.
Ответить
Каратель помойников
1757343348
-5 -10 ...он ещё холода не видел..такое ощущение что не знал куда едет,или перестал после детсада умственно развиваться.хотя питерским глорикам- девулькам и такой сойдёт,оближут как родного
Ответить
...уефан
1757346039
...к ноябрю мерячить начнёт. Предупредите его, что в этом нет ничего страшного, что это, как белочка, только северная и без водяры, на сухую...
Ответить
bset
1757346094
Здорово, что чувствуешь себя как в своей тарелке, куча бразильцев. Предложи руководству Зенита переехать всей командой в Бразилию. И погода получше будет, и на один позор российского футбола меньше.
Ответить
Cleaner
1757346750
Офигеть! Игрок Зенита Даже в какой то самый большой музей сходил! А вот по кабакам они ходят каждый день. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
СильныйМозг
1757348146
Еще, знаю слова "Моя зарплата копейки"! У номэда приступ эпилепсии, бьётся в конвульсиях, Энрике ходит по ресторанам, живет, а он с бромонтаном мучается. :))))
Ответить
